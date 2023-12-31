Havuç tarator nasıl yapılır? Püf noktalarıyla havuç tarator tarifi!

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Havuç Tarator'un nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte püf noktalarıyla Havuç Tarator tarifi....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 17:35
Havuç tarator nasıl yapılır? Püf noktalarıyla havuç tarator tarifi!
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Havuç tarator, geleneksel Türk mutfağından bir meze çeşididir. İşte pratik bir havuç tarator tarifi...

MALZEMELER

3 adet orta boy havuç

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak 

Yarım su bardağı ceviz içi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limon suyu

Tuz 

Taze nane veya maydanoz 

YAPILIŞI:

Havuçları iyice yıkayın, kabuklarını soyun ve rendeleyin.

Rendelenmiş havuçları geniş bir kaba alın.

Üzerine yoğurdu ekleyin ve karıştırın.

Sarımsakları dövün veya rendeleyin, yoğurtlu havuç karışımına ekleyin.

Zeytinyağını ve limon suyunu da ekleyerek malzemeleri birleştirin.

Damak zevkinize göre tuz ekleyin ve karışımı iyice karıştırın.

İsteğe bağlı olarak ceviz içi ekleyebilirsiniz; ceviz içini iri dövülmüş veya doğranmış olarak eklemek lezzeti artırabilir.

Hazırladığınız havuç taratoru servis tabağına alın.

Üzerini taze nane veya maydanozla süsleyerek servis yapın.


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