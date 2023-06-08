Damla sakızlı kıyır kıyır Alaçatı kurabiyesi tarifi…

Alaçatı’nın daracık sokaklarında yürürken, aromasını damla sakızından alan, mis gibi, ağızda dağılan kurabiyelerin kokusu gelir burnumuza... Evet, meşhur lezzet damla sakızlı kurabiyeden bahsediyorum. İşte sizlere; damla sakızlı kıyır kıyır kurabiye yapmanın püf noktaları ve tam ölçülü tarifi…

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:30
Damla sakızlı kıyır kıyır Alaçatı kurabiyesi tarifi…
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Rivayete göre kurabiye, tamamen şans eseri olarak ortaya çıkmış. Geçmişte bir çeşit termometre görevi gören kurabiyeler; hamur şeklinde hazırlanarak fırıncıların, ekmekleri fırına sürmeden önce, fırının ısınıp ısınmadığını kontrol etme amaçlı yapılmaya başlanmış. Sonrasında ise sürekli olarak değişik şekillerde üretilerek günümüze kadar gelmiş. İşte Alaçatı’nın pastane fırınlarından çıkan meşhur damla sakızlı kurabiye tarifi….

DAMLA SAKIZLI ALAÇATI KURABİYESİ

Malzemeler

200 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı nişasta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 silme tatlı kaşığı ezilmiş ve toz haline gelmiş damla sakızı

(Damla sakızını aktardan bulabilirsiniz veya hazır satılan damla sakızlı vanilya kullanabilirsiniz.)

1 su bardağı ince çekilmiş fındık

Üzeri için

Pudra şekeri


Yapılışı

Öncelikle oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağını geniş bir kaba alın. Sıvı yağı ve yumurtayı ekleyip, elimizle iyice karıştıralım. Ardından nişasta, pudra şekeri ve ezilmiş dövülmüş damla sakızını veya damla sakızlı hazır paket vanilyayı ekleyip tekrar karıştıralım. Malzemeler tamamen eridiğinde kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyerek pürüzsüz ve ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Tepsiye yağlı kağıdı serelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım. Yuvarlayıp tepsiye dizelim. 180 derece ısıtılmış fırında 12-15 dakika altları hafif pembe renk alana kadar pişirelim. Üzerleri hafif çatlamaya başladığında kızarmadan alalım. Tamamen soğuyunca pudra şekeri serpelim. Afiyet olsun.


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