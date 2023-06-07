Şef Ebru Baybara Demir: Gastronominin Nobel’ini kazandı!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 13:11

Güncelleme: 07.06.2023 - 13:22

Şef Ebru Baybara Demir, gastronomiyi entegrasyon için güçlü bir araç olarak kullandığı, Türkiye'de yaşayan tüm kadınları kapsayıcılıkla güçlendirdiği, önyargıları ortadan kaldırdığı ve kültürel alışverişin zenginliklerini sergilediği için 2023 Basque Culinary World Prize- (Bask Dünya Aşçılık Ödülü) sahibi seçildi.

Mardin'de gastronomi alanında hayata geçirdiği dikkat çekici projelerle sosyal kalkınma ve biyoçeşitliliği desteklerken kültürel entegrasyona da katkı sağladı. Şef Baybara Demir, Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremin ardından başlayan destek çalışmasının yanı sıra yirmi yılı aşkın süredir, mülteci entegrasyonu, iklim değişikliğinin toprak üzerindeki etkisi ve toplumsal kalkınma odaklı projeleriyle bugüne kadar birçok konuya gastronomi odaklı çözüm üretmek için çalıştı.

Ayrıca; Şef Nicole Pisani (Birleşik Krallık) ve Şef Heidi Bjerkan (Norveç) projeleriyle jüri tarafından özel mansiyon ödülüne layık görüldü. Şef Pisani, hem bedeni hem de zihni beslemeye odaklanarak okuldaki çocuklara yönelik yemek hizmetlerinde devrim yaratmaya yönelik projesi Chefs in Schools, Şef Bjerkan ise döngüsel ekonomiye odaklı uyguladığı restoran modeliyle küçük üreticiyi, sosyal girişimciyi ve eğitimcileri birleştiren gastronomi anlayışıyla oluşturduğu vizyoner girişimi Vippa ile mansiyona hak kazanmış oldu.

Dünya basınında "Gastronominin Nobel'i" olarak adlandırılan ve bu yıl 8’incisi düzenlenen BCWP, gastronominin dönüştürücü gücünün etkisini, mutfak dışında da kullanan şeflerin ilham verici hikayelerini dünyaya duyurmayı amaçlıyor. İspanyol Bask Hükümeti ve Bask Culinary Center tarafından sunulan 100 bin euro ödül, kazanan şefin belirleyeceği projeye yatırım desteği sağlamak için kullanılacak. 2023 kazananı, Basque Culinary Center ve Yoshihiro Narisawa tarafından Tokyo 'da düzenlenen ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiren Gastronomi Zirvesi "Traditions in Motion"da açıklandı. Bu yılki seçim, şef Joan Roca'nın başkanlık ettiği ve dünyanın en etkili şeflerinin yer aldığı Basque Culinary Center'ın Uluslararası Konsey üyelerinden oluşan özel bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

ŞEF EBRU BAYBARA DEMİR ÖDÜL HAKKINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Gastronomi dünyasının Nobel'i sayılan Basque Culinary World Prize'a beni layık gören jüriye teşekkürlerimi iletiyorum. Bu ödül, gıdanın ve yemek pişirmenin insanların yaşamları ve toplumlar üzerindeki önemli etkisini vurguluyor. Bunu ilk kez 25 yıl önce, bir grup kadının bana inanarak yola çıktığı Mardin'de öğrendim. O günden bu yana yolculuğum, topraktan tabağa ve yeniden toprağa uzanan gıdanın yaşam döngüsünde insana, çevreye ve topluma fayda sağlayan girişimlere adandı.” dedi.





