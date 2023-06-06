İtalyan efsanesi lazanya nasıl yapılır? Pratik lazanya tarifi…

Yayınlanma: 06.06.2023 - 13:59

Güncelleme: 06.06.2023 - 14:07

İnce açılan hamur, çeşitli soslar, kıyma ve farklı sebzelerle hazırlanan lazanya, yumuşaklığını ara katlara sürülen beşamel sosundan sağlamaktadır. İtalyanlar bu lezziz makarnayı farklı soslar ekleyerek zenginleştiriyorlar. Özellikle lazanya sosları arasında beşamel ve bolonez sos oldukça popülerdir. Kullanılan peynirler de oldukça özeldir. Genellikle parmesan, ricotta ve mozzarella peynirleri ile yapılır. Hamurunu kendiniz açtıysanız yani taze ise haşlamadan yapabilirsiniz. Eğer hazırsa bir kaç dakika haşlayabilir veya kaynar su içinde bekletip, yumuşatabilirisiniz. İşte hazır paket lazanya ile pratik tarifi…

LAZANYA

Malzemeler



1 paket hazır lazanya

300 gr kıyma

1 adet soğan

3 adet domates

2 adet yeşil biber

2 adet havuç

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kimyon, kekik

1 çay bardağı kadar su

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



Beşamel sos için



1 litre süt

3 yemek kaşığı tereyağ

2-3 yemek kaşığı tepeleme un

Tuz

Rendelenmiş muskat





Yapılışı



Öncelikle geniş bir tavada, soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında kavurun. Sarımsağı ve kıymayı ekleyip pişirin. Salça ekleyin. Havuçları küp şeklinde doğrayın ve kıymalı harca ekleyin. Küçük küçük doğranmış biberleri ekleyin. Rendelenmiş domatesleri ekleyip orta ateşte pişirin. Baharatları ekleyip 1-2 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Beşamel sos için, tereyağını eritin. Unu ekleyip sararıncaya kadar kavurun. Karıştırmaya devam ederek sütü azar azar ekleyin. Tuz ve rendelenmiş muskatı ilave edip koyulaşıncaya kadar pişirin. Fırın kabının tabanına az miktarda beşamel sos yayın. Üzerine yan yana lazanya yapraklarını dizin. Üzerine beşamel sostan biraz alaraka yayın. Kıymalı harcın yarısını yayın. Kaşar peynirinden bir miktar serpiştirip üzerine lazanya dizin. Aynı işlemi tekrarlayın. En üste beşamel sos döküp kaşar peyniri serpiştirdikten sonra 180 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.