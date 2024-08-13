Danimarka'nın klasik tarifi: Frikadeller köftesi
Danimarka mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Frikadeller, hem geleneksel bir lezzet hem de yapımı oldukça kolay bir yemektir. Kıymadan yapılan bu köfteler, özellikle özel günlerde ve aile yemeklerinde sıkça tercih edilir. İşte, Frikadeller köftesi...
Danimarka mutfağı, sade ama lezzetli yemekleriyle bilinir ve bu mutfağın en tanınmış yemeklerinden biri de Frikadeller köftesidir. Danimarkalılar için bir nevi milli yemek olan Frikadeller, yumuşak iç dokusu ve dışının hafif çıtırlığıyla öne çıkar. İşte, Frikadeller köftesi...
FRIKADELLER KÖFTESİ
Malzemeler
- 500 gram kıyma (tercihen yarı yarıya dana ve domuz eti karışımı)
- 1 büyük soğan (ince rendelenmiş)
- 1 yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- 100 ml süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 tatlı kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı hindistan cevizi rendesi (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı tereyağı (kızartmak için)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)
Yapılışı:
- Geniş bir kapta kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, un, süt, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak hindistan cevizi rendesini ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve yoğurun. Karışımın homojen bir kıvam alması için 10 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.
- Dinlendirdiğiniz köfte harcından avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırarak köfte şekli verin.
- Tereyağı ve sıvı yağı büyük bir tavada ısıtın. Köfteleri orta ateşte, her iki tarafı da altın rengi olana kadar yaklaşık 4-5 dakika boyunca kızartın. Köfteler içi tamamen pişene kadar tavada çevirerek pişirmeye devam edin.
- Frikadeller köftelerini sıcak olarak servis edin. Yanında geleneksel olarak patates püresi ve kremalı sosla servis edilir. Ayrıca, yanında kızarmış soğan ve kırmızı lahana turşusu gibi garnitürlerle de sunabilirsiniz.
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