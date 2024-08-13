Danimarka'nın klasik tarifi: Frikadeller köftesi

Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:10

Güncelleme: 13.08.2024 - 11:10

Danimarka mutfağı, sade ama lezzetli yemekleriyle bilinir ve bu mutfağın en tanınmış yemeklerinden biri de Frikadeller köftesidir. Danimarkalılar için bir nevi milli yemek olan Frikadeller, yumuşak iç dokusu ve dışının hafif çıtırlığıyla öne çıkar. İşte, Frikadeller köftesi...

FRIKADELLER KÖFTESİ

Malzemeler

500 gram kıyma (tercihen yarı yarıya dana ve domuz eti karışımı) 1 büyük soğan (ince rendelenmiş) 1 yumurta 2 yemek kaşığı un 100 ml süt 1 tatlı kaşığı tuz 1/2 tatlı kaşığı karabiber 1 çay kaşığı hindistan cevizi rendesi (isteğe bağlı) 2 yemek kaşığı tereyağı (kızartmak için) 2 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

Yapılışı: