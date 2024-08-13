İskoç mutfağının enfes lezzeti: Cullen skink çorbası tarifi
İskoçya'nın kuzeyinden gelen ve dünya mutfağında pek bilinmeyen bir lezzet olan Cullen Skink çorbası, balık sevenler için eşsiz bir tat sunuyor. İşte, Cullen skink çorbası tarifi...
Avrupa mutfağı denince akla genellikle İtalya, Fransa veya İspanya gibi ülkelerin lezzetleri gelir. Ancak, bu zengin kıtada hala keşfedilmeyi bekleyen birçok yerel tat mevcut. İskoçya'nın kuzeydoğusundan gelen ve İskoç mutfağının en iyi saklanan sırlarından biri olan Cullen Skink çorbası, balık ve deniz ürünleri sevenler için muhteşem bir seçenek. İşte, Cullen skink çorbası tarifi...
CULLEN SKINK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 400 gram tütsülenmiş mezgit balığı (veya tütsülenmiş morina balığı)
- 1 büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 büyük patates (soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış)
- 500 ml tam yağlı süt
- 500 ml su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)
- Maydanoz (servis için doğranmış)
Yapılışı:
- Tütsülenmiş mezgit balığını bir tencereye koyun ve üzerine su ve sütü ekleyin. Karışımı kaynama noktasına getirin, ardından ısıyı azaltarak balığı 10 dakika kadar pişirin. Balık piştikten sonra dikkatlice çıkarın ve kenara alın. Balık suyunu süzün ve bir kenarda bekletin.
- Aynı tencerede tereyağını eritip ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar 5 dakika kadar soteleyin. Ardından küp doğranmış patatesleri ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.
- Ayırdığınız balık suyunu tencereye ekleyin ve patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Ardından balığı küçük parçalara ayırarak tencereye geri ekleyin ve karıştırın. Çorbayı tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Cullen Skink çorbasını kaselere paylaştırın ve üzerine doğranmış maydanoz serpiştirerek sıcak servis yapın. Yanında taze ekmekle sunulması önerilir.
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