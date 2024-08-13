İskoç mutfağının enfes lezzeti: Cullen skink çorbası tarifi

Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:53

Güncelleme: 13.08.2024 - 10:53

Avrupa mutfağı denince akla genellikle İtalya, Fransa veya İspanya gibi ülkelerin lezzetleri gelir. Ancak, bu zengin kıtada hala keşfedilmeyi bekleyen birçok yerel tat mevcut. İskoçya'nın kuzeydoğusundan gelen ve İskoç mutfağının en iyi saklanan sırlarından biri olan Cullen Skink çorbası, balık ve deniz ürünleri sevenler için muhteşem bir seçenek. İşte, Cullen skink çorbası tarifi...

CULLEN SKINK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

400 gram tütsülenmiş mezgit balığı (veya tütsülenmiş morina balığı)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 büyük patates (soyulmuş ve küp şeklinde doğranmış)

500 ml tam yağlı süt

500 ml su

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)

Maydanoz (servis için doğranmış)

Yapılışı: