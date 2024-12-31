Davet sofralarına şıklık kazandıran enfes lezzet: Mantar masala tarifi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 20:23

Güncelleme: 31.12.2024 - 20:23

Mantar Masala, Hint mutfağının zengin aromalarla dolu, kolayca hazırlanabilen ve oldukça lezzetli bir yemeğidir. Baharatların ve taze mantarların uyum içinde dans ettiği bu yemek, hem vegan hem de vejetaryen seçenekler arayanlar için ideal bir seçenektir. Peki, davet sofralarına şıklık kazandıran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle mantar masala tarifi...

MANTAR MASALA TARİFİ

Malzemeler:

300 gram taze mantar (dilimlenmiş)

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş veya püre haline getirilmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya ghee (tereyağı alternatifi)

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı kırmızı biber (acı veya tatlı, tercihe bağlı)

1 çay kaşığı garam masala

1/2 su bardağı krema

1/2 su bardağı su

Tuz (damak zevkine göre)

İnce kıyılmış taze kişniş (süsleme için)

MANTAR MASALA YAPILIŞI

Taze mantarları iyice yıkayıp kurulayın.

Saplarını çıkararak ince dilimler halinde doğrayın.

Geniş bir tavada yağı ısıtın.

Kimyon tohumlarını ekleyerek, aromalarının ortaya çıkması için 1 dakika kadar kavurun.

Ardından ince doğranmış soğanları ekleyip altın rengi alana kadar soteleyin.

Tavaya ezilmiş sarımsak ve rendelenmiş zencefili ekleyin. 1-2 dakika kadar karıştırarak pişirin.

Rendelenmiş domatesleri ekleyin ve karışıma zerdeçal, toz kişniş, kırmızı biber ve garam masala baharatlarını ilave edin.

Domateslerin iyice pişip sos haline gelmesi için 5-7 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Dilimlenmiş mantarları tavaya ekleyin.

Mantarlar suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişirin.

Kremayı ve suyu tavaya ekleyin.

Karışımı bir taşım kaynattıktan sonra kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.

Tuzunu ayarlayın.

Mantar Masala’yı bir servis tabağına alın ve üzerine taze kişniş serpiştirin.

Afiyet olsun!