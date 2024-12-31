Yılbaşı sofralarına pratik lezzet arayanların çok seveceği meze: Köpoğlu tarifi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:28

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:28

Köpoğlu, Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biridir. Hafif, sağlıklı ve lezzetli bir seçenek olan köpoğlu, yaz sofralarının vazgeçilmezi olmasının yanı sıra, meze tabaklarında sıkça yer alır. Patlıcanın yoğurt ve domates sosuyla buluştuğu bu tarif, hem kolay yapımı hem de doyurucu lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakır. Peki, yılbaşı sofralarına pratik lezzet arayanların çok seveceği bu meze nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla köpoğlu tarifi...

KÖPOĞLU TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy patlıcan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

1 çay bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı sirke (isteğe bağlı)

Tuz

KÖPOĞLU YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve küp şeklinde doğrayın.

Acısını almak için tuzlu suya koyup 15-20 dakika bekletin.

Ardından iyice süzüp kurulayın.

Patlıcanları ve doğranmış biberleri zeytinyağında ayrı ayrı kızartın.

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

Tavada zeytinyağıyla rendelenmiş domatesleri ve ezilmiş sarımsakları kavurun.

Sos koyulaşana kadar pişirin.

Arzu ederseniz bir çay kaşığı sirke ekleyerek farklı bir tat katabilirsiniz.

Yoğurdu bir kasede çırpın ve içerisine biraz tuz ekleyin.

Servis tabağına önce kızartılmış patlıcan ve biberleri yerleştirin.

Üzerine çırpılmış yoğurdu dökün ve en son domates sosunu gezdirin.

Üzerine zeytinyağı ve isteğe bağlı ince doğranmış maydanoz ekleyerek süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!