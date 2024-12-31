Yılbaşı sofralarının baş tacı: Fırında Portakallı Hindi tarifi
Yılbaşı sofralarının en özel yemeği olan fırında portakallı hindi, lezzeti ve şık sunumuyla göz dolduruyor. Narenciye aromasıyla farklılık kazanan bu tarif, yeni yıl gecesine unutulmaz bir tat katıyor.
Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı, geleneksel hindinin farklı bir yorumuyla karşınızdayız! Fırında portakallı hindi, yılbaşı ruhunu sofranıza taşırken damaklarda eşsiz bir iz bırakacak. Hem şık sunumu hem de narenciye ile harmanlanan aromasıyla, misafirlerinizi hayran bırakacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz!
Fırında Portakallı Hindi Tarifi
Malzemeler:
- 1 adet bütün hindi (5-6 kg)
- 4 adet portakal (2’si dilimlenmiş, 2’sinin suyu sıkılmış)
- 1 adet limon (dilimlenmiş)
- 4-5 dal taze biberiye
- 4-5 diş sarımsak (ezilmiş)
- 3 yemek kaşığı tereyağı (yumuşatılmış)
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı tavuk suyu
Yapılışı:
- Hindiyi temizleyip iyice yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın.
- Hindinin derisini dikkatlice kaldırarak tereyağını derinin altına eşit şekilde sürün.
- Tuz, karabiber, kırmızı biber ve bal karışımını hazırlayıp hindinin dışına ve içine iyice yedirin.
- Hindinin iç kısmına dilimlenmiş portakal ve limonları, sarımsakları ve taze biberiyeleri yerleştirin.
- Portakal suyunu ve tavuk suyunu bir kapta karıştırıp hindinin üzerine dökün.
- Hindiyi fırın torbasına veya derin bir fırın tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzerini alüminyum folyo ile kapatarak yaklaşık 3 saat pişirin.
- Son 30 dakikada folyo veya torbayı çıkarıp üzerinin kızarmasını sağlayın.
- Hindiyi fırından çıkarıp 15 dakika dinlendirin.
- Portakal dilimleri ve taze biberiye dallarıyla süsleyerek servis yapın.
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