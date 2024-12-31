Yılbaşı sofralarının baş tacı: Fırında Portakallı Hindi tarifi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:43

Güncelleme: 31.12.2024 - 16:43

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı, geleneksel hindinin farklı bir yorumuyla karşınızdayız! Fırında portakallı hindi, yılbaşı ruhunu sofranıza taşırken damaklarda eşsiz bir iz bırakacak. Hem şık sunumu hem de narenciye ile harmanlanan aromasıyla, misafirlerinizi hayran bırakacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

Fırında Portakallı Hindi Tarifi

Malzemeler:

1 adet bütün hindi (5-6 kg)

4 adet portakal (2’si dilimlenmiş, 2’sinin suyu sıkılmış)

1 adet limon (dilimlenmiş)

4-5 dal taze biberiye

4-5 diş sarımsak (ezilmiş)

3 yemek kaşığı tereyağı (yumuşatılmış)

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı tavuk suyu

Yapılışı: