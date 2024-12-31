Yılbaşı sofralarının enfes tatlısı: Narlı muhallebi tarifi
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti narlı muhallebi, hem gözlere hem damaklara hitap ediyor. Şık görünümü ve hafifliğiyle yeni yıl sofralarınızı tatlandıracak bu tatlı, kolay hazırlanışıyla da dikkat çekiyor.
Yılbaşı akşamı sofralar sadece yemeklerle değil, tatlılarla da misafirlerinizi büyülemenin bir yolu. Narlı muhallebi, yeni yılın sembolü olan nar taneleriyle süslenerek sofranıza şans ve bereket getiriyor. Hafif yapısıyla akşam yemeği sonrası tatlı krizlerini bastırırken, şık sunumuyla da yılbaşı ruhunu yaşatıyor. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz bu özel tatlının tarifi!
NARLI MUHALLEBİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 2 yemek kaşığı un
- 1 paket vanilin
- 1 su bardağı nar taneleri
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı nar suyu
- 1 yemek kaşığı nişasta (nar sosu için)
- 1 yemek kaşığı şeker (nar sosu için)
Yapılışı:
- Süt, toz şeker, un ve mısır nişastasını bir tencereye alın.
- Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.
- Kaynadıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam elde edince ocaktan alın.
- Hazırladığınız muhallebiyi servis kaselerine eşit şekilde paylaştırın.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat soğutun.
- Bir tavada nar suyu, nişasta ve şekeri karıştırarak kaynatın.
- Koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Sos hazır olunca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Soğuyan muhallebinin üzerine nar sosunu dökün.
- Üzerine nar taneleri serpiştirerek şık bir görünüm kazandırın.
- Hazırladığınız narlı muhallebiyi buzdolabında 1 saat daha dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Hem görsel hem de lezzet şöleni yaratacaktır!
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