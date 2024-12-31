Yılbaşı sofralarının enfes tatlısı: Narlı muhallebi tarifi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:43

Güncelleme: 31.12.2024 - 14:43

Yılbaşı akşamı sofralar sadece yemeklerle değil, tatlılarla da misafirlerinizi büyülemenin bir yolu. Narlı muhallebi, yeni yılın sembolü olan nar taneleriyle süslenerek sofranıza şans ve bereket getiriyor. Hafif yapısıyla akşam yemeği sonrası tatlı krizlerini bastırırken, şık sunumuyla da yılbaşı ruhunu yaşatıyor. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz bu özel tatlının tarifi!

NARLI MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

1 su bardağı nar taneleri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı nar suyu

1 yemek kaşığı nişasta (nar sosu için)

1 yemek kaşığı şeker (nar sosu için)

Yapılışı: