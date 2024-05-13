Çilekseverlerin favorisi olacak lezzet: Çilekli tiramisu tarifi...

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2024 Pazartesi, 11:58
Çilekseverlerin favorisi olacak lezzet: Çilekli tiramisu tarifi...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, damakları tatlandıran ve keyif veren lezzetler arayışı başlıyor. İtalyan mutfağının eşsiz tatlarından biri olan tiramisu, bu mevsimde enfes bir tercih olabilir. Tiramisu, çileklerin mis kokusunu ve kendine has lezzetini bir araya getirerek damakları şımartıyor. 

Çilekseverlerin favorisi olacak lezzet: Çilekli tiramisu tarifi...

İnce bisküvilerin, kahve aromalı kremanın ve çileklerin uyumuyla hazırlanan tiramisu, yazın keyifli anlarınıza eşlik etmek için ideal bir tatlı seçeneği olabilir. Her dilimde İtalya'nın tatlı ve ferah esintisini hissedebileceğiniz bu lezzetli tarif, yaz sofralarınıza renk katacak. Peki, çilekseverlerin favorisi olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte enfes çilekli tiramisu tarifi...

Çilekseverlerin favorisi olacak lezzet: Çilekli tiramisu tarifi...

ÇİLEKLİ TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler:

Çilekli tiramisu tarifi için:

24 adet kedi dili bisküvi

2 su bardağı krema

2 su bardağı labne

6 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilin

Çilekli tiramisu tarifi çilek sosu için:

15 adet çilek

1/4 adet limonun suyu

6 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

Çilekli tiramisu tarifi üzeri için:

3 yemek kaşığı kakao

10 adet çilek

Çilekseverlerin favorisi olacak lezzet: Çilekli tiramisu tarifi...

ÇİLEKLİ TİRAMİSU YAPILIŞI

İlk olarak çilek sosu için çilekleri yıkayıp saplarını ayırın ve iri parçalar halinde kesin. 

Çilekleri limon suyu ve toz şekerle orta boy bir tencerede orta ateşte yumuşayana kadar 15-20 dakika pişirin. 

Karışımı geniş bir kaseye alıp çilekleri sıcakken çatalla ezin. 

Karışım ılınınca içine sütü de ekleyip karıştırın.

Tiramisu kreması için kremayı, pudra şekeri ile mikserle çırpın. 

Karışım kabarınca içine azar azar labne ve son olarak vanilin ekleyip karıştırın.

Kedi dili bisküvileri çilekli karışıma batırıp servis kabının tabanına dizin. 

Bisküvilerin üzerini labneli krema ile kaplayın. 

Bu işlemi üç kat tekrarlayın. 

Ardından tiramisuyu yumuşaması için buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin.

Tamamen soğuyan ve kedi dili bisküvileri yumuşayan tiramisunuzun üzerine servis etmeden önce kakao serpip,çilekler süsleyin. 

Afiyet olsun!

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