Pratik ve lezzetli bir kahvaltılık: Sebzeli omlet tarifi

Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:42

Güncelleme: 25.01.2025 - 10:42

Sabah kahvaltısını hem doyurucu hem de sağlıklı bir seçenekle taçlandırmak istiyorsanız, sebzeli omlet tam size göre. Peki, pratik ve lezzetli bir kahvaltılık olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, sebzeli omlet tarifi...

SEBZELİ OMLET TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 küçük domates (küçük küpler halinde doğranmış)

1/2 yeşil biber (ince dilimlenmiş)

1/2 kırmızı biber (ince dilimlenmiş)

1 küçük soğan (ince doğranmış)

1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)

İsteğe bağlı: Bir tutam maydanoz veya dereotu (ince doğranmış)

SEBZELİ OMLET YAPILIŞI

Tavayı ocağa alın ve zeytinyağını ısıtın.

Soğanları ekleyip hafif pembeleşene kadar soteleyin.

Ardından biberleri ekleyip 2-3 dakika daha pişirin.

Domatesleri ekleyin ve 1-2 dakika soteleyip fazla suyunu çektirin.

Bir kasede yumurtaları çırpın.

Süt, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Sotelediğiniz sebzelerin üzerine yumurta karışımını dökün.

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

Kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde omleti pişirin.

Omlet tamamen pişip altı kızardığında tavadan alın.

Üzerine doğranmış maydanoz veya dereotu serperek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!