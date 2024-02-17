Detoks sularını sevmiyorsanız muhtemelen bu tarifi denememişsinizdir: Ispanaklı ve Kefirli detoks suyu tarifi...
Ispanak ve kefirin eşsiz buluşmasıyla hazırlanan bu detoks suyu, sadece sağlığınıza katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda ferahlatıcı lezzetiyle de sizi cezbetmeye aday...
Detoks suları, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alsa da, bazen farklı bir lezzet arayışına girmek isteyebilirsiniz. İşte tam da bu noktada karşınıza çıkan ıspanaklı ve kefirli detoks suyu tarifi, sağlıklı içecekleri sevenler için muhteşem bir alternatif sunuyor.
MALZEMELER
1 su bardağı taze ıspanak yaprakları
Göz Atın
1 su bardağı doğal kefir
1/2 limonun suyu
1 tatlı kaşığı bal veya agave şurubu (isteğe bağlı)
1 su bardağı buz
YAPILIŞI
Taze ıspanak yaprakları iyice yıkanır ve sapları ayıklanır.
Ispanak yaprakları bir blender veya mutfak robotuna eklenir.
Üzerine doğal kefir, yarım limon suyu ve isteğe bağlı olarak bal eklenir.
Buzlar eklenir malzemeler iyice karıştırılır.
Karışım pürüzsüz bir içecek haline gelene kadar blender'da karıştırılır.
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