Kahvaltıya 20 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Patates muffin tarifi

Güne lezzetli ve doyurucu bir başlangıç yapmak isteyenler için patates muffin, kahvaltı sofralarına farklılık katacak pratik ve nefis bir tarif. Aynı zamanda çay saatleri ve ara öğünler için de ideal bir seçenek olan bu tuzlu muffinler, hem çocukların hem de büyüklerin favorisi olacak. Peki, kahvaltıya 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes patates muffin tarifi...







PATATES MUFFIN TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy haşlanmış patates

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tuz, karabiber, pul biber

İnce doğranmış taze soğan veya maydanoz (isteğe bağlı)



PATATES MUFFIN YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri rendeleyin ve geniş bir kaba alın.

Üzerine yumurta, sıvı yağ, un, kabartma tozu ve baharatları ekleyin.

Rendelenmiş kaşar peyniri ve ince doğranmış yeşillikleri ilave ederek tüm malzemeyi güzelce karıştırın.

Muffin kalıplarını hafifçe yağlayın ve karışımı kalıplara paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstü kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra kalıplardan çıkararak servis edin.

Patates muffinleri yoğurtlu soslarla ya da yanında taze domates-salatalık ile birlikte servis edebilirsiniz.

Dilerseniz içerisine zeytin, mısır ya da küçük doğranmış sucuk parçaları da ekleyerek lezzetini zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!