Dışı çıtır içi yumuşacık: Ev yapımı cookie tarifi

Son yıllarda “cookie” adıyla öne çıkan yumuşak kurabiyeler, klasik kurabiyelerden farklı olarak iç dokusuyla dikkat çekiyor. Dışı hafif kıtır, içi ise nemli ve dolgun bir kıvamda olması bu lezzetin en belirgin özelliği. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, ölçüsü şaşmayan cookie tarifi…

COOKIE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı esmer şeker (yoksa toz şekerle devam edilebilir)

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 su bardağı damla çikolata

1 çimdik tuz

Yapılış