Dışı çıtır içi yumuşacık: Ev yapımı cookie tarifi

Son yıllarda “cookie” adıyla öne çıkan yumuşak kurabiyeler, klasik kurabiyelerden farklı olarak iç dokusuyla dikkat çekiyor. Dışı hafif kıtır, içi ise nemli ve dolgun bir kıvamda olması bu lezzetin en belirgin özelliği. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, ölçüsü şaşmayan cookie tarifi…
COOKIE TARİFİ
Malzemeler
- 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı esmer şeker (yoksa toz şekerle devam edilebilir)
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilin
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
- 1 su bardağı damla çikolata
- 1 çimdik tuz
Yapılış
- Tereyağı, toz şeker ve esmer şekeri bir kapta iyice karıştırın. Karışımın kremsi bir kıvama gelmesi yeterli olur.
- Yumurtayı ve vanilini ekleyip tekrar karıştırın.
- Unu, kabartma tozunu ve tuzu ayrı bir kapta karıştırıp yavaş yavaş hamura ekleyin.
- Damla çikolatayı (ve isterseniz cevizi) ilave edin. Spatula ile karıştırarak hamuru toparlayın.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.
- Fırından çıkınca kurabiyeler yumuşak görünebilir; 5-10 dakika tepside dinlenince kıvamını bulur.