Doğal şekerle tatlı bir lezzet: İncir tatlısı tarifi
Doğal şekerle tatlı bir lezzet sunan incir tatlısı, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Bu tarif, incirin tatlı ve hafif mayhoş lezzetini ön plana çıkarırken, doğal tatlandırıcıların kullanımıyla daha sağlıklı bir tatlı deneyimi sunmayı amaçlar.
İncir tatlısı yapımı için öncelikle taze veya kuru incirlerinizi seçmelisiniz. Taze incirler mevsiminde olduğunda kullanılabilirken, kuru incirler yıl boyunca bulunabilir ve kullanılmaya daha uygundur. Kuru incir kullanıyorsanız, tatlıyı yapmadan birkaç saat önce ılık suda bekletmek lezzetlerinin ortaya çıkmasını sağlar.
Malzemeler
- 10-12 adet kuru incir
- 1 su bardağı su
- 1 çay bardağı ceviz içi
- 2 yemek kaşığı bal veya pekmez
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
Kuru incirleri ılık suya koyup 10-15 dakika kadar yumuşamaları için bekletin.
Yumuşayan incirlerin saplarını kesin ve içlerini hafifçe açarak cevizle doldurun.
Bir tavada tereyağını eritip incirleri içine ekleyin. Hafifçe karıştırarak birkaç dakika kavurun.
Üzerine suyu ekleyip kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirin.
Suyunu çektikten sonra üzerine bal veya pekmez gezdirin ve birkaç dakika daha pişirin.
Tarçın serperek sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.
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