Pratik ve doyurucu bir akşam yemeği: Orman Kebabı tarifi

Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:08

Güncelleme: 26.02.2025 - 14:08

Orman Kebabı, Türk mutfağının sevilen ve lezzetli yemeklerinden biridir. Özellikle kış aylarında, etin ve sebzelerin birleşimiyle yapılan bu yemek, sofralarınıza hem besleyici hem de doyurucu bir alternatif sunar. Peki, pratik ve doyurucu bir tercih olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes Orman Kebabı tarifi...

ORMAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kuzu eti (tercihen kemiksiz ve kuşbaşı doğranmış)

2 adet soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

3 adet domates (rendelenmiş)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 su bardağı mantar (doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber (damak zevkinize göre)

1 tatlı kaşığı kekik

ORMAN KEBABI YAPILIŞI

Öncelikle, etleri bir tavada zeytinyağı ile yüksek ateşte, her iki tarafı da kızarana kadar soteleyin.

Etler suyunu salıp çekene kadar pişirmeye devam edin.

Doğranmış soğanları ve sarımsağı ekleyip, soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

Ardından, doğranmış yeşil biberleri, kırmızı biberleri ve mantarları ekleyin.

Mantarlar suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

Rendelenmiş domatesleri ve domates salçasını ekleyin.

Karışımı iyice karıştırarak domatesler suyunu salıp, pişene kadar kısık ateşte pişirin.

Tuz, karabiber, pul biber ve kekik gibi baharatları ekleyin.

Ardından bir su bardağı suyu da ekleyerek karıştırın.

Kısık ateşte, tüm malzemeler iyice özleşene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Orman kebabınız piştikten sonra, sıcak olarak pilav ya da lavaş ekmeğiyle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!