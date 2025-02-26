Fas mutfağının kıtır lezzeti: M’semen tarifi
İncecik kat kat açılan ve çıtır çıtır dokusuyla damakları şenlendiren M’semen, Fas mutfağının en sevilen ekmeklerinden biri! Kahvaltıda bal veya reçelle, yemeklerin yanında ise tuzlu soslarla tüketebilirsiniz.
Fas mutfağı, baharatları ve eşsiz lezzetleriyle dünyada büyük bir üne sahiptir. M’semen, bu mutfağın en sevilen ekmeklerinden biridir ve kat kat açılan hamuru, tereyağıyla harmanlanarak pişirilmesiyle çıtırlığı ve yumuşaklığı bir arada sunan özel bir tat oluşturur. Genellikle sabah kahvaltılarında bal, reçel veya tereyağı ile; tuzlu versiyonu ise yemeklerin yanında servis edilir. Eğer Orta Doğu ve Kuzey Afrika mutfağını keşfetmek istiyorsanız, Fas usulü M’semen tam size göre!
M’semen Tarifi
Malzemeler:
Hamur İçin:
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı irmik (ince)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı şeker
- 1 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)
Hamuru Yağlamak İçin:
- 1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı
- 1/4 su bardağı sıvı yağ
Pişirmek İçin:
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
Yapılış
- Geniş bir kaba un, irmik, tuz ve şekeri ekleyin.
- Kontrollü olarak ılık su ekleyerek yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yoğurun.
- Hamurun üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.
- Hamuru 6 eşit parçaya bölün ve her birini tezgahta yuvarlayarak beze haline getirin.
- Hafif yağlanmış tezgaha alın ve bezeleri incecik açın.
- Açtığınız hamurun üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürün.
- Hamuru zarf şeklinde katlayın ve her kat arasına hafif yağ sürerek kare şekli verin.
- Bütün bezeler için aynı işlemi uygulayın ve 15 dakika daha dinlendirin.
- Tavayı orta ateşte ısıtın ve içine biraz tereyağı veya sıvı yağ ekleyin.
- Katlanmış kare hamurları hafifçe açarak ısınmış tavaya yerleştirin.
- Her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin.
- Pişirme sırasında spatula ile hafifçe bastırarak tüm katmanların eşit şekilde pişmesini sağlayın.
- M’semen’i sıcak servis edin.
- Tatlı olarak yemek isterseniz bal, reçel veya tereyağı ile servis edebilirsiniz.
- Tuzlu olarak tüketmek isterseniz, zeytin, peynir veya baharatlı soslarla deneyebilirsiniz.
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