Fas mutfağının kıtır lezzeti: M’semen tarifi

Yayınlanma: 26.02.2025 - 11:17

Güncelleme: 26.02.2025 - 11:17

Fas mutfağı, baharatları ve eşsiz lezzetleriyle dünyada büyük bir üne sahiptir. M’semen, bu mutfağın en sevilen ekmeklerinden biridir ve kat kat açılan hamuru, tereyağıyla harmanlanarak pişirilmesiyle çıtırlığı ve yumuşaklığı bir arada sunan özel bir tat oluşturur. Genellikle sabah kahvaltılarında bal, reçel veya tereyağı ile; tuzlu versiyonu ise yemeklerin yanında servis edilir. Eğer Orta Doğu ve Kuzey Afrika mutfağını keşfetmek istiyorsanız, Fas usulü M’semen tam size göre!

M’semen Tarifi

Malzemeler:

Hamur İçin:

2 su bardağı un

1 su bardağı irmik (ince)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)

Hamuru Yağlamak İçin:

1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı

1/4 su bardağı sıvı yağ

Pişirmek İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Yapılış