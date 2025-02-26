Doğal tatlı keyfi: Şeker ilavesiz lokum tarifi

Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:54

Güncelleme: 26.02.2025 - 10:54

Geleneksel lokum tarifleri genellikle bol miktarda şeker içerirken, daha sağlıklı bir alternatif arayanlar için doğal malzemelerle hazırlanan şeker ilavesiz lokum harika bir seçenek sunuyor. Hurma, bal veya pekmez gibi doğal tatlandırıcılarla hazırlanan bu tarif, hem hafif hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak kadar lezzetli. Evde kolayca yapabileceğiniz bu sağlıklı lokum tarifi, rafine şeker tüketimini azaltmak isteyenler için ideal!

Malzemeler

1 su bardağı hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

1 su bardağı süt (badem veya hindistancevizi sütü de olabilir)

3 yemek kaşığı bal veya pekmez

2 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

Hindistan cevizi veya kakao (üzeri için)

Yapılışı

Hurmayı sıcak suda 10-15 dakika bekletin, ardından blender ile püre haline getirin.

Küçük bir tencerede süt, hurma püresi ve balı karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar pişirin.

Ayrı bir kapta nişastayı az miktarda süt ile açın ve kaynayan karışıma ekleyin. Sürekli karıştırarak koyulaşmasını sağlayın.

Karışıma isteğe bağlı olarak gül suyu ve tarçını ekleyin, ardından ocaktan alın.

İçine dövülmüş ceviz veya fındık ekleyip karıştırın.

Karışımı yağlı kâğıt serili bir kaba dökün ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra küçük küpler halinde kesin.

Üzerine Hindistan cevizi veya kakao serpiştirerek servis yapın.