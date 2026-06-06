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Doğal şekerli enfes lezzet: İncir tatlısı tarifi

Doğal şekerli enfes lezzet: İncir tatlısı tarifi

6.06.2026 20:12:00
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Haber Merkezi
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Doğal şekerli enfes lezzet: İncir tatlısı tarifi

Kuru incirin doğal tatlılığı, ceviz içiyle birleşip kısık ateşte pişince ortaya hem hafif hem de yoğun aromalı bir tatlı çıkıyor. İşte enfes tadıyla incir tatlısı tarifi...
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Kuru incir tatlısı, Türk mutfağının en sevilen geleneksel tatlılarından biridir. İçine ceviz doldurulan incirlerin şerbetle buluşmasıyla hazırlanan bu tatlı, hem pratik yapımı hem de etkileyici sunumuyla dikkat çeker. Özellikle kaymak veya dondurma ile servis edildiğinde lezzeti katlanarak artar. Hafif ama aroması güçlü tatlılardan hoşlananlar için ideal bir alternatiftir. İşte enfes tadıyla incir tatlısı tarifi...

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İNCİR TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

18 adet kuru incir

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1/3 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

9 adet ceviz içi

Üzeri için: 75 gram kaymak

İNCİR TATLISI YAPILIŞI

Kuru incirleri ılık suya alıp 15 dakika bekleterek yumuşatın.

Sap kısımlarını kesin ve incirlerin ortasını hafifçe açın.

İçlerine yarım ceviz yerleştirip tencereye dizin.

Üzerine toz şeker ve suyu ekleyin.

Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin.

Şerbet hafif koyulaşınca ocaktan alın.

Tatlıları servis tabağına alın ve üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.

Kaymakla birlikte servis edin.

Afiyet olsun!

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