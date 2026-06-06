Ferahlatan lezzet arayanlara: Çağla salatası tarifi

Baharın habercisi olarak bilinen çağla, kısa süren sezonunda en çok salatalarda değerlendirilir. Çıtır dokusu ve hafif ekşi tadıyla dikkat çeken çağla, limon, zeytinyağı ve taze otlarla birleştiğinde oldukça lezzetli bir salataya dönüşür. İşte nefis çağla salatası tarifi...

ÇAĞLA SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

200 gram çağla

1/4 adet mor lahana

1 diş sarımsak

1 tutam taze nane

1 tutam maydanoz

1 adet limonun suyu

1 tutam tuz

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

ÇAĞLA SALATASI YAPILIŞI

Çağlaları ince ince halka şeklinde doğrayın.

Kararmamaları için limon suyunun içinde bekletin.

Mor lahanayı ince ince doğrayın ve hafifçe tuzla ovun.

Nane ve maydanozu ince kıyın.

Sarımsağı ezerek hazırlayın.

Tüm malzemeleri geniş bir salata kasesinde bir araya getirin.

Zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun!