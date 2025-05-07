Japon sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Miso çorbası tarifi
Hem besleyici hem de ruhu ısıtan bir lezzet olan miso çorbası, Japon mutfağının en temel öğünlerinden biri. İşte geleneksel yöntemlerle hazırlanan orijinal miso çorbasının incelikleri.
Japon mutfağı denince akla ilk gelenlerden biri olan miso çorbası, yüzyıllardır ülke genelinde her gün tüketilen bir başlangıç yemeği olarak sofralarda yer alıyor. Fermente soya fasulyesi ezmesi olan miso, bu çorbanın temelini oluşturuyor. Özellikle kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde servis edilebilen bu çorba, hem mideyi yormayan hem de umami lezzet açısından zengin bir alternatif sunuyor. Üstelik hazırlaması oldukça pratik!
MİSO ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı dashi (balık ve yosun bazlı Japon çorba suyu – hazır toz dashi de kullanılabilir)
- 3 yemek kaşığı beyaz miso (veya kırmızı miso)
- 1/2 su bardağı doğranmış tofu (sert tip)
- 2 yemek kaşığı doğranmış yeşil soğan
- 1/4 su bardağı wakame yosunu (kurutulmuş, suda bekletilmiş)
Yapılışı
- Dashi Hazırlığı: Eğer toz dashi kullanıyorsanız, paketin üzerindeki ölçülere göre 4 su bardağı sıcak suyla karıştırarak dashi bazınızı hazırlayın. Ev yapımı tercih ediyorsanız kombu (yosun) ve katsuobushi (kurutulmuş ton balığı) ile hazırlanabilir.
- Tofu ve Wakame’yi Hazırlayın: Tofuyu küçük küpler halinde doğrayın. Wakame’yi sıcak suda 5-10 dakika bekleterek şişmesini sağlayın, ardından süzün.
- Miso’yu Eritin: Dashi kaynamaya yakın ısıya geldiğinde (kaynatmayın), bir kepçe dashi alın ve bir kasede miso ile karıştırarak eritin. Ardından bu karışımı tencereye geri dökün. Not: Miso kaynatılırsa faydalı bakteriler zarar görür, bu yüzden düşük ısıda eritilmelidir.
- Malzemeleri Ekleyin: Tofu küplerini ve şişmiş wakame yosunlarını tencereye ekleyin. Yaklaşık 1-2 dakika pişirin.
- Servis: Kaselere paylaştırın ve üzerine taze doğranmış yeşil soğan serpin. Sıcak olarak servis edin.
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