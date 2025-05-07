Japon sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Miso çorbası tarifi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:50

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:50

Japon mutfağı denince akla ilk gelenlerden biri olan miso çorbası, yüzyıllardır ülke genelinde her gün tüketilen bir başlangıç yemeği olarak sofralarda yer alıyor. Fermente soya fasulyesi ezmesi olan miso, bu çorbanın temelini oluşturuyor. Özellikle kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde servis edilebilen bu çorba, hem mideyi yormayan hem de umami lezzet açısından zengin bir alternatif sunuyor. Üstelik hazırlaması oldukça pratik!

MİSO ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı dashi (balık ve yosun bazlı Japon çorba suyu – hazır toz dashi de kullanılabilir)

3 yemek kaşığı beyaz miso (veya kırmızı miso)

1/2 su bardağı doğranmış tofu (sert tip)

2 yemek kaşığı doğranmış yeşil soğan

1/4 su bardağı wakame yosunu (kurutulmuş, suda bekletilmiş)

Yapılışı