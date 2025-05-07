Güne lezzetli ve doyurucu bir başlangıç: Patatesli omlet tarifi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 10:24

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:24

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan omlet, patatesle buluştuğunda hem doyurucu hem de nefis bir lezzet sunar. Patatesli omlet, pratik yapımı ve az malzemeyle hazırlanan besleyici içeriğiyle günün her öğününe yakışır. İster sabah kahvaltısında, ister hafif bir akşam yemeğinde tercih edebileceğiniz bu tarif, özellikle çocukların da favorisi olmaya adaydır. Peki, güne lezzetli ve doyurucu bir başlangıç olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes patatesli omlet tarifi...

PATATESLİ OMLET TARİFİ

Malzemeler

2 adet orta boy patates

3 adet yumurta

1 adet küçük soğan (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

PATATESLİ OMLET YAPILIŞI

Patatesleri soyup küçük küpler halinde doğrayın.

Soğan kullanacaksanız, onu da ince ince doğrayın.

Geniş bir tavaya zeytinyağını ekleyin.

Isındığında patatesleri ilave edip yumuşayana kadar, ara ara karıştırarak kızartın.

Soğan da ekleyecekseniz, patateslerle birlikte soteleyin.

Ayrı bir kasede yumurtaları kırın.

Üzerine tuz, karabiber ve arzuya göre pul biber ekleyip iyice çırpın.

Patatesler piştikten sonra yumurta karışımını tavaya dökün.

Kısık ateşte kapağını kapatarak pişirin.

Altı pişince spatula yardımıyla dikkatlice çevirip diğer tarafını da kızartın.

Sıcak olarak dilimleyip servis edin.

Yanına bir dilim tam buğday ekmeği ve yeşilliklerle sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!