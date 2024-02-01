Domates çorbasının İspanya uyarlaması: Gazpacho

Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:28

Güncelleme: 01.02.2024 - 10:28

Gazpacho, İspanya mutfağından ilham alan bir çorba türüdür ve taze malzemelerin ve baharatların muhteşem bir birleşimidir. İspanya'nın otantik lezzetlerini denemek istiyorsanız, Gazpacho tam size göre bir seçenek olabilir. İspanya mutfağının tatlarını bu nefis çorba Gazpacho ile keşfedin!

GAZPACHO TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük domates

2 adet salatalık

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet yeşil dolmalık biber

5 su bardağı su

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

4 dilim ekmek içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı mayonez

Tuz

Karabiber

Yapılış