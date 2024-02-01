Domates çorbasının İspanya uyarlaması: Gazpacho

Türkiye'de de oldukça sevilen domates çorbasının İspanya uyarlaması olan Gazpachoyu keşfedelim. İspanya'nın renkli ve lezzet dolu mutfağından ilham alarak hazırlanan Gazpacho, taze malzemeler ve baharatların muhteşem bir birleşimidir...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:28
Domates çorbasının İspanya uyarlaması: Gazpacho
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Gazpacho, İspanya mutfağından ilham alan bir çorba türüdür ve taze malzemelerin ve baharatların muhteşem bir birleşimidir. İspanya'nın otantik lezzetlerini denemek istiyorsanız, Gazpacho tam size göre bir seçenek olabilir. İspanya mutfağının tatlarını bu nefis çorba Gazpacho ile keşfedin!

GAZPACHO TARİFİ

Malzemeler

  • 4 adet büyük domates
  • 2 adet salatalık
  • 2 adet kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1 adet kırmızı dolmalık biber
  • 1 adet yeşil dolmalık biber
  • 5 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
  • 4 dilim ekmek içi
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı mayonez
  • Tuz
  • Karabiber

Yapılış

  1. Öncelikle domates, salatalık ve soğanın kabuklarını soyarak iri bir şekilde doğrayın.
  2. Dolmalık biberleri ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartın. Ardından gelişi güzel bir şekilde doğrayın.
  3. Sarımsakların kabuklarını soyun. Doğradığınız tüm malzemeleri mutfak robotuna aktarın.
  4. Ekmek içlerini de iri bir şekilde ufaladıktan sonra mutfak robotuna ekleyin ve püre haline getirin.
  5. Çorba malzemelerini geniş cam bir kaseye ekleyin. Üzerine suyu ilave ederek metal bir çırpıcıyla karıştırın.
  6. Üzüm sirkesi, mayonez, zeytinyağı, karabiber ve tuzu ekledikten sonra malzemeleri karıştırmaya devam edin.
  7. Çorbanın kıvamı koyulaştığında buzdolabına koyarak soğutun. Soğuyan gazpacho çorbasını servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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