Dondurmalı milkshake nasıl yapılır? Püf noktalarıyla milkshake tarifi!

Yayınlanma: 31.07.2023 - 15:40

Güncelleme: 31.07.2023 - 15:42

1990’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkan milkshake, sıcak yaz günlerinde tüketilen dondurmalı ve meyveli bir içecektir. Yurtdışında oldukça rağbet gören milkshake ülkemizde çeşit çeşit seçeneklerle satılmaktadır. Muzlu, çilekli, çikolatalı, kivili, şeftalili ve kahveli olmak üzere çeşit çeşit hazırlayabilirsiniz. Dondurmadan milkshake yapımı, birkaç püf noktaya dikkat edildiğinde son derece kolaydır. Oldukça pratik bir tariftir. 5 dakikada hazırlanabilir. Dondurmalı milkshake yaparak serinlemeye hazırsanız işte tarifi…

ÇİLEKLİ MILKSHAKE

Malzemeler

1 su bardağı süt

3 top veya kaşık vanilyalı dondurma

15-20 adet çilek

Süslemek için

Meyveler, kuru yemişler, krema ve meyve sosları



Yapılışı

Öncelikle malzemeleri hazırlayın. Çilekleri blendera alın. Üzerine vanilyalı dondurmayı ekleyin. Üzerine sütü ilave edin. Blenderı çalıştırın. Kıvam alana kadar karıştırın. İçeceği sunum bardaklarına alın. Çilek, kuruyemiş veya krem şanti ile süsleyin. Afiyet olsun!

DONDURMALI MILKSHAKE TARİFİNİN PÜF NOKTALARI!

Milkshake hazırlarken dondurmayı blender içerisinde çok fazla çekmemeye dikkat etmelisiniz. Önce meyveyi koyup en son dondurmayı eklerseniz, kıvamında sorun olmaz.

Milkshake hazırlarken dondurmanın erimemesi için sütü soğuk ve yavaş ilave etmelisiniz.

Milkshake’i meyveli yapmak isterseniz dilediğiniz herhangi bir meyveyi kullanabilirsiniz. Böylece aromalı ve değişik renklerde milkshake yapabilirsiniz.

Tarif içerisine çikolata ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda dilediğiniz kuru yemişleri de milkshake tarifi içine blender aşamasında koyabilirsiniz.

Milkshake'inizi sunum bardağına aldıktan sonra dilerseniz bardağın dibine bir top dondurma koyabilirsiniz.

Böylece dondurma aromasını daha fazla alabilirsiniz. Aynı zamanda bardağın kenarına dilediğiniz meyveleri koyabilir, kremayla süslemeler yapabilirsiniz.





