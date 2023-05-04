Ev yapımı limonlu ve şeftalili soğuk çay (ıce tea) tarifi...
Hepimiz dumanı üstünde, mis kokulu tavşan kanı çay içmeyi severiz. Çaya buz kalıpları atıp soğuk olarak içeceğinizi ve bir de tiryakisi olacağınızı söyleseler inanır mıydınız? Ama bir kez denedikten sonra yaz aylarındaki favori içeceğinizin soğuk çay (ıce tea) olması mümkün. En çok tüketileni limonu ve şeftalili soğuk çay. İşte ev yapımı pratik limonlu ve şeftalili soğuk çay tarifi...
Soğuk çay, sıcak havalarda tüketilebilecek en lezzetli içeceklerden biridir. İşte ev yapımı pratik limonlu ve şeftalili soğuk çay tarifleri…
LİMONLU SOĞUK ÇAY
Malzemeler
3 adet demlik poşeti çay
Yarım su bardağı şeker
3 adet limon suyu
4-5 yaprak taze nane
Limon dilimleri
1 litre soğuk su
Yapılışı
Öncelikle suyu kaynatın, şekeri eritin (şeker oranını dilediğiniz gibi artılabilirsiniz) ve içine çayı ilave edin, demlenmeye bırakın. Çay demlenince içinden çıkartıp, 3 adet limon suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın. Kullanacağınız sürahiye alın, limon dilimleri, nane yaprakları ve buz küpleriyle servis edebilirsiniz.
ŞEFTALİLİ SOĞUK ÇAY
Malzemeler
1 su bardağı demli çay
Dilediğiniz kadar şeker veya şekersiz
Yeteri kadar buz veya soğuk su
Şeftali dilimleri
Yapılışı
Öncelikle hazırda demlenmiş çay yoksa 2 yemek kaşığı kaşığı siyah çayı, 1 su bardağı sıcak su ile 10-15 dakika demleyin. Şekeri ekleyip eritin. Soğumaya bırakın. Dilimlediğiniz şeftalileri bir tencerede yumuşayıncaya kadar kaynatıp, suyunu süzün. Şeftali suyunu soğumaya bırakın. Soğuyan çay ve şeftali suyunu kullanacağınız sürahide birleştirin. Buzdolabında kaldırın. Buz küpleri ve taze nane ile servis edebilirisiniz.
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