Ev yapımı limonlu ve şeftalili soğuk çay (ıce tea) tarifi...

Hepimiz dumanı üstünde, mis kokulu tavşan kanı çay içmeyi severiz. Çaya buz kalıpları atıp soğuk olarak içeceğinizi ve bir de tiryakisi olacağınızı söyleseler inanır mıydınız? Ama bir kez denedikten sonra yaz aylarındaki favori içeceğinizin soğuk çay (ıce tea) olması mümkün. En çok tüketileni limonu ve şeftalili soğuk çay. İşte ev yapımı pratik limonlu ve şeftalili soğuk çay tarifi...

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 04.05.2023 - 09:38
Ev yapımı limonlu ve şeftalili soğuk çay (ıce tea) tarifi...
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Soğuk çay, sıcak havalarda tüketilebilecek en lezzetli içeceklerden biridir. İşte ev yapımı pratik limonlu ve şeftalili soğuk çay tarifleri…

LİMONLU SOĞUK ÇAY

Malzemeler

3 adet demlik poşeti çay

Yarım su bardağı şeker

3 adet limon suyu

4-5 yaprak taze nane

Limon dilimleri

1 litre soğuk su

Yapılışı

Öncelikle suyu kaynatın, şekeri eritin (şeker oranını dilediğiniz gibi artılabilirsiniz) ve içine çayı ilave edin, demlenmeye bırakın. Çay demlenince içinden çıkartıp, 3 adet limon suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın. Kullanacağınız sürahiye alın, limon dilimleri, nane yaprakları ve buz küpleriyle servis edebilirsiniz. 

ŞEFTALİLİ SOĞUK ÇAY

Malzemeler

1 su bardağı demli çay

Dilediğiniz kadar şeker veya şekersiz

Yeteri kadar buz veya soğuk su

Şeftali dilimleri


Yapılışı

Öncelikle hazırda demlenmiş çay yoksa 2 yemek kaşığı kaşığı siyah çayı, 1 su bardağı sıcak su ile 10-15 dakika demleyin. Şekeri ekleyip eritin. Soğumaya bırakın. Dilimlediğiniz şeftalileri bir tencerede yumuşayıncaya kadar kaynatıp, suyunu süzün. Şeftali suyunu soğumaya bırakın. Soğuyan çay ve şeftali suyunu kullanacağınız sürahide birleştirin. Buzdolabında kaldırın. Buz küpleri ve taze nane ile servis edebilirisiniz.


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