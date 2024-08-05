Yaz aylarının favorisi olan serinleten lezzet: Sandviç dondurma tarifi...
Sandviç dondurma, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak, tadıyla ve dokusuyla damaklarınızı şenlendirecek nefis bir tariftir. İki kat çıtır bisküvi arasına yerleştirilen kremsi dondurma, her ısırıkta serinletici ve tatmin edici bir lezzet sunuyor. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenler için ideal olan bu tarif, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olacak.
sandviç dondurma, sıcak yaz günlerinde aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte keyifle tüketebileceğiniz mükemmel bir tatlıdır. Bu tarifi özel günlerde, partilerde veya sadece serinlemek istediğinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Hem çocuklar hem de yetişkinler için harika bir alternatif olan bu tarif, yaz aylarının favori tatlısı olmaya aday. Peki, yaz aylarının favorisi olan serinleten bu lezzeti nasıl yapılır? İşte, sandviç dondurma tarifi...
SANDVİÇ DONDURMA TARİFİ
Malzemeler:
24 adet kakaolu bisküvi
400 mililitre krema
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilin
2 yemek kaşığı kakaolu fındık kreması
SANDVİÇ DONDURMA YAPILIŞI
Kremayı mikserle köpürtün.
İçine pudra şekerini azar azar çırparken yedirin ve son olarak vanilini de ekleyip hazır hale getirin.
Kakaolu fındık kremasını benmari ya da mikrodalga fırında ısıtıp akışkan hale getirin.
Derin dondurucuya uygun orta boy bir tepsinin tabanına bisküvilerin yarısını dizin.
Üzerine kremayı döküp spatula ile düzleyin.
Kakaolu fındık kremasını ile edip spatulanın ucuyla hafifçe karıştırın.
Kremayı tekrar düzleyip kalan bisküvileri de en üste dizin.
Tatlıyı derin dondurucuya kaldırıp en az 4 saat dinlendirin.
Sertleşen tatlıyı bıçakla dilimleyip servis edin.
Kalanını derin dondurucuda 10 gün kadar saklayabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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