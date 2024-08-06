Sıcak havalarda içinizi serinleten pratik lezzet: Dondurmalı brownie tarifi...

Yayınlanma: 06.08.2024 - 12:25

Güncelleme: 06.08.2024 - 12:25

Dondurmalı brownie pasta, tatlı ve lezzetli bir uyumun mükemmel bir örneğidir. Klasik brownie'nin yoğun çikolata tadı, dondurmanın kremamsı dokusuyla birleşerek tatlı severler için unutulmaz bir deneyim sunar. Bu özel tatlı, hem görsel hem de tat açısından etkileyici bir seçimdir ve özellikle özel günler ve kutlamalar için ideal bir tercihtir. Peki, sıcak havalarda içinizi serinleten bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, dondurmalı brownie tarifi...

DONDURMALI BROWNIE TARİFİ

Malzemeler:

Brownie için:

110 gram tereyağı

100 gram toz şeker

100 gram esmer şeker

adet yumurta

40 gram kakao

60 gram un

1/2, çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı vanilya özü

Dondurma katmanı için:

100 gram vanilyalı dondurma

30 gram damla çikolata

Kreması için:

100 mililitre krema

1 yemek kaşığı çikolata kreması

DONDURMALI BROWNIE YAPILIŞI

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.

Brownie için şeker ve tereyağını krema haline getirene kadar çırpın.

Teker teker yumurtaları ekleyin.

Vanilya, tuz, un ve kakaoyu eleyerek karışıma ilave edin.

Bu noktada çok çırpmamaya dikkat edin.

Yağladığınız 16cm'lik iki çember kalıba, brownie karışımını eşit şekilde paylaştırın.

30 dakika pişirin.

Kekleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

30 dakika sonra kalıptan çıkarın.

Vanilyalı dondurmaya damla çikolatayı ekleyip homojen hale gelene kadar karıştırın.

Bir kalıba, ilk brownieyi taban olarak yerleştirin.

Üzerine dondurmanızı kaşıkla koyup kenarlarına kadar yayın.

Üzerine diğer brownieyi koyun, en az 4 saat dondurucuda bekletin.

Kremayı bir kapta iyice çırpın.

Kaseyi ters çevirdiğinizde krema dökülmeyecek kıvama gelmeli.

Çikolata kremasını, kremaya ekleyin. Spatula ile alttan üste karıştırın.

Pastayı servis etmeden hemen önce hazırladığınız kremayla süsleyin.

Afiyet olsun!