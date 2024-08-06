Sıcak havalarda içinizi serinleten pratik lezzet: Dondurmalı brownie tarifi...
Dondurmalı pasta, tatlı severler için hem görsel hem de lezzet açısından etkileyici bir seçenektir. Peki, sıcak havalarda içinizi serinleten bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte dondurmalı brownie tarifi...
Dondurmalı brownie pasta, tatlı ve lezzetli bir uyumun mükemmel bir örneğidir. Klasik brownie'nin yoğun çikolata tadı, dondurmanın kremamsı dokusuyla birleşerek tatlı severler için unutulmaz bir deneyim sunar. Bu özel tatlı, hem görsel hem de tat açısından etkileyici bir seçimdir ve özellikle özel günler ve kutlamalar için ideal bir tercihtir. Peki, sıcak havalarda içinizi serinleten bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, dondurmalı brownie tarifi...
DONDURMALI BROWNIE TARİFİ
Malzemeler:
Brownie için:
110 gram tereyağı
100 gram toz şeker
100 gram esmer şeker
adet yumurta
40 gram kakao
60 gram un
1/2, çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı vanilya özü
Dondurma katmanı için:
100 gram vanilyalı dondurma
30 gram damla çikolata
Kreması için:
100 mililitre krema
1 yemek kaşığı çikolata kreması
DONDURMALI BROWNIE YAPILIŞI
Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.
Brownie için şeker ve tereyağını krema haline getirene kadar çırpın.
Teker teker yumurtaları ekleyin.
Vanilya, tuz, un ve kakaoyu eleyerek karışıma ilave edin.
Bu noktada çok çırpmamaya dikkat edin.
Yağladığınız 16cm'lik iki çember kalıba, brownie karışımını eşit şekilde paylaştırın.
30 dakika pişirin.
Kekleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
30 dakika sonra kalıptan çıkarın.
Vanilyalı dondurmaya damla çikolatayı ekleyip homojen hale gelene kadar karıştırın.
Bir kalıba, ilk brownieyi taban olarak yerleştirin.
Üzerine dondurmanızı kaşıkla koyup kenarlarına kadar yayın.
Üzerine diğer brownieyi koyun, en az 4 saat dondurucuda bekletin.
Kremayı bir kapta iyice çırpın.
Kaseyi ters çevirdiğinizde krema dökülmeyecek kıvama gelmeli.
Çikolata kremasını, kremaya ekleyin. Spatula ile alttan üste karıştırın.
Pastayı servis etmeden hemen önce hazırladığınız kremayla süsleyin.
Afiyet olsun!
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