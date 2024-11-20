Asya mutfağının lezzeti: Nasi Liwet tarifi
Endonezya'nın geleneksel pilav yemeği Nasi Liwet, Asya mutfağının saklı hazinelerinden biri. Bu eşsiz lezzet, baharatlar ve hindistancevizi ürünleriyle damakları şenlendiriyor.
Asya mutfağı, dünya çapında birçok lezzetle tanınan ve bunlardan bazıları geniş kitlelerce keşfedilmeyi bekliyor. Endonezya mutfağına özgü Nasi Liwet, işte tam da bu tanıma uyan bir lezzet.
NASİ LİWET TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı pirinç (baldo veya yasemin pirinci önerilir)
- 2 su bardağı hindistancevizi sütü
- 1 su bardağı su
- 2 adet pandan yaprağı (bulamazsanız isteğe bağlı)
- 2 adet limon otu sapı (beyaz kısmı ezilmiş)
- 3 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı zencefil rendesi (isteğe bağlı, aroma artırıcı)
Garnitürler (Opsiyonel):
- Haşlanmış yumurta
- Kızarmış tempeh (fermente soya fasulyesi)
- Rendang (baharatlı et yemeği)
- Sambal (acı biber sosu)
- Kızarmış soğan
Yapılışı:
- Pirinci soğuk su ile birkaç kez yıkayın ve nişastasını arındırın.
- Derin bir tencerede sıvı yağı ısıtın, doğranmış sarımsakları ve zencefili ekleyerek hafifçe kavurun. Sarımsaklar altın rengini alınca ocağı kısın.
- Ezilmiş limon otu saplarını ve pandan yapraklarını (varsa) tencereye ekleyin. Aromaların çıkması için kısa bir süre karıştırın.
- Tencereye hindistancevizi sütü ve suyu ekleyin. Karışıma tuz ve şekeri de ekleyip kaynamaya bırakın.
- Yıkanmış pirinci kaynayan karışıma ekleyin. Kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde, suyunu çekene kadar pişirin. Pirincin altının yapışmaması için arada bir karıştırabilirsiniz.
- Pilav piştikten sonra kapağını açmadan 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.
- Nasi Liwet’i geniş bir servis tabağına alın. Yanına haşlanmış yumurta, kızarmış tempeh, rendang veya sambal gibi geleneksel garnitürlerle birlikte servis edin.
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