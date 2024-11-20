Asya mutfağının lezzeti: Nasi Liwet tarifi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 22:30

Güncelleme: 20.11.2024 - 22:30

Asya mutfağı, dünya çapında birçok lezzetle tanınan ve bunlardan bazıları geniş kitlelerce keşfedilmeyi bekliyor. Endonezya mutfağına özgü Nasi Liwet, işte tam da bu tanıma uyan bir lezzet.

NASİ LİWET TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı pirinç (baldo veya yasemin pirinci önerilir)

2 su bardağı hindistancevizi sütü

1 su bardağı su

2 adet pandan yaprağı (bulamazsanız isteğe bağlı)

2 adet limon otu sapı (beyaz kısmı ezilmiş)

3 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı zencefil rendesi (isteğe bağlı, aroma artırıcı)

Garnitürler (Opsiyonel):

Haşlanmış yumurta

Kızarmış tempeh (fermente soya fasulyesi)

Rendang (baharatlı et yemeği)

Sambal (acı biber sosu)

Kızarmış soğan

Yapılışı: