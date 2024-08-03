Dünya mutfak hazinesinin altın yemeği: Ceviche tarifi
Peru'nun en lezzetli ve sağlıklı yemeklerinden biri olan ceviche, taze deniz ürünleri ve limon suyuyla yapılan ferahlatıcı bir salatadır. İşte, Ceviche tarifi...
Dünya mutfakları, benzersiz ve keşfedilmeyi bekleyen lezzetlerle doludur. Peru mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri olan ceviche, taze deniz ürünleri, limon suyu ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bir tür salatadır. Ceviche, özellikle Güney Amerika ülkelerinde popüler olup, ferahlatıcı ve hafif yapısıyla sıcak günlerin vazgeçilmez yemeklerinden biridir. İşte, Ceviche tarifi...
CEVİCHE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram taze beyaz balık filetosu (levrek, mezgit veya dil balığı)
- 1 su bardağı taze limon suyu
- 1 orta boy kırmızı soğan (ince doğranmış)
- 1 büyük domates (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 orta boy avokado (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 jalapeno biberi (ince dilimlenmiş)
- 1 demet taze kişniş (ince doğranmış)
- Tuz ve karabiber (isteğe göre)
- Zeytinyağı (isteğe göre)
Yapılış
- Taze balık filetolarını küçük küpler halinde doğrayın ve geniş bir kaseye alın.
- Üzerine taze limon suyunu ekleyin ve balıkların tamamen limon suyuyla kaplanmasını sağlayın. Bu şekilde balıkları 15-20 dakika marine edin. Limon suyu, balıkları pişirir ve onlara lezzet katar.
- Marine edilen balıkları süzerek fazla limon suyunu atın. Balıkları temiz bir kaseye alın.
- İnce doğranmış kırmızı soğan, domates, avokado, jalapeno biberi ve taze kişnişi ekleyin.
- Tuz ve karabiber ile tatlandırın. İsteğe göre biraz zeytinyağı ekleyerek karıştırın.
- Ceviche'yi servis tabağına alın ve taze kişniş yapraklarıyla süsleyin.
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