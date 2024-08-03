Dünya mutfak hazinesinin altın yemeği: Ceviche tarifi

Yayınlanma: 03.08.2024 - 10:29

Güncelleme: 03.08.2024 - 10:29

Dünya mutfakları, benzersiz ve keşfedilmeyi bekleyen lezzetlerle doludur. Peru mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri olan ceviche, taze deniz ürünleri, limon suyu ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bir tür salatadır. Ceviche, özellikle Güney Amerika ülkelerinde popüler olup, ferahlatıcı ve hafif yapısıyla sıcak günlerin vazgeçilmez yemeklerinden biridir. İşte, Ceviche tarifi...

CEVİCHE TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze beyaz balık filetosu (levrek, mezgit veya dil balığı)

1 su bardağı taze limon suyu

1 orta boy kırmızı soğan (ince doğranmış)

1 büyük domates (küçük küpler halinde doğranmış)

1 orta boy avokado (küçük küpler halinde doğranmış)

1 jalapeno biberi (ince dilimlenmiş)

1 demet taze kişniş (ince doğranmış)

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Zeytinyağı (isteğe göre)

Yapılış