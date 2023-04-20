Bayramda nasıl beslenmeliyiz? Uzmanından sağlıklı beslenme önerileri…

Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:15

Güncelleme: 20.04.2023 - 09:15

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Güneş Aksüs’ün cumhuriyet.com.tr’ye özel sağlıklı beslenme önerileri… Ve bayramda kilo almamak mümkün mü? Sofralar hem sağlıklı hem de lezzetli olabilir mi? Eğer bayramda kilo aldıysak hızlıca nasıl verebiliriz? Bayramda tatlı seçimimiz nasıl olmalı? sorularının cevaplarını verdi...



‘Ramazan ayı bitti ve bayram geldi. İnternete ‘bayram yemekleri’ yazıp arama yaptım. Gördüklerimi tahmin ediyorsunuzdur. Ne kadar güzel yemeklerimiz var. Ahhh… o hamur işleri, şerbetli tatlılar, sarmalar, dolmalar.. Hele hele o börekler yok mu börekler. İnsan nasıl dur der. Siz de arada kalmış hissediyor musunuz?



Bayramlarda yapılan ve her yöreye göre değişen bu lezzetlere karşı koymak, hiç kolay değil. Sizin için açılmış o baklavaya hayır demek mi? Yok, hayır, bunu yapmak imkansız bizim ülkede. Sadece bayramda yapılan zahmetli bir yemeği görüp de ‘ama bunun kalorisi?’ demeyi düşünmeyin bile. Zaten siz düşünseniz de ‘Allah aşkına’ diyerek size zorla yedirirler o güzel yemekleri…



Herkesin misafirleri için hazırladığı bu güzel tatlar yüzümüzü güldürmeye devam etsin ve çocukların da hafızalarına yerleşsin. Ben bir diyetisyen olarak ‘aman haa sakın o börekleri yemeyin, asla tatlı tüketmeyin’ demeyeceğim. Gelin bayramda hem bu güzel lezzetlere eşlik etmenin, hem de günü dengeleyebilmenin yollarını konuşalım.’

BAYRAM GÜNÜNÜ NASIL DENGELERİM?

Bayram günü ailenizle hangi öğünde buluşuyorsanız buna göre günü planlamaya çalışın. Günü planlayın derken o gün kalori hesabı yapın demek istemiyorum. Günü dengelemek, kan şekerimizi düzenini korumak, uzun süre açlıktan çıkan midemize yüklenmemek, o günü halsiz yorgun geçirmek yerine, daha iyi hissedebilmek ve elbette en çok istediğiniz kilo almadan tamamlamak için ne yapalım?

SEVDİKLERİNİZLE KAHVALTIDA BULUŞUYORSANIZ!

Önerim doyurucu bir kahvaltı yapmanız ve protein grubunu önce tüketmeniz. Yani, önce tabağınıza peynirli omlet ve bol domates, salatalık alın veya güzel bir menemen ile başlayın. Masadaki börekler ve poğaçalar için biraz sakinleşmiş olun ki; 3 tane yerine 1 tane yiyerek durabilelim. Zeytin ve zeytinyağını azaltmayın ki gün boyunca size tokluk hissini sağlasın. Eğer gün içinde tatlı yiyecekseniz hiç reçel, bal ve pekmeze dokunmayın derim. Tatlı ile aram yok diyorsanız o zaman bayram kahvaltısında biraz ev yapımı reçelin tadına bakabilirsiniz.

ÖĞLE YEMEĞİNDE BULUŞUYORSANIZ!

Önerim kesinlikle kahvaltıyı atlamayın. Kahvaltıyı evde ve kendiniz yapacaksanız, yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, biber, 1 dilim esmer ekmek ile güzel, sade, doyurucu bir kahvaltı yapın. Hamur işi hakkınızı öğlene bırakın. Öğle yemeğinde masada neler var önce bakın. Sebze ve protein ile başlayın. Karbonhidratları en sona bırakın. Emin olun daha az yiyeceksiniz ve hatta belki yemeden de durabilirsiniz. Örneğin köfte ve salata ile başladınız.. Sonra da 1 dilim su böreği aldınız yanında da ayran ile… Bunu kontrol etmek daha kolay. Tatlı seviyorsanız tatlıyı burada tüketin. Akşama bırakmadan buluşmanız çok daha iyi.

AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞUYORSANIZ!

İşte şimdi biraz daha zor. Akşam yemeği en hafif olması gereken yemek ama bugün bayram! Herşeyin tadına bakmak istiyor insan. Gelin önce biz günü düzenleyelim. Kahvaltınızı yaptınız, aralarda sütlü kahve ile sakinleştirdiniz. Mutlaka ara öğünler yapın. Ama eğer tatlı veya hamur işi kesin yenecek ise, ara öğünlerde meyve gibi şekerleri tavsiye etmem. Eğer ben tatlı vb. yemem diyorsanız o zaman ara öğünlerde meyve, kuru meyve, kuruyemiş tüketebilirsiniz. Akşam üzeri mutlaka 1 bardak ayran veya kefir için. Akşam yemeğine zeytinyağlılar ile başlayın. Sonra protein seçeneği ne ise onu alın tabağınıza. Ve mümkünse karbonhidratı tadımlık alın.

ÖNEMLİ NOTLAR

Bayram boyunca mümkün olan yerlere yürüyerek gidin. Adım sayısını arttırmak kilo yönetiminde çok işe yarar.

Karbonhidratlar bir arada olduğunda seçim yapın. Yani sarma mı, dolma mı? Börek mi, pilav mı? Çorba mı, püre mi? Seçenekleri azaltmak işinizi kolaylaştırır.

BAYRAMDA TATLI SEÇİMİMİZ NASIL OLMALI?

Bayramda yapılan tatlılar genelde şerbetli, şuruplu tatlılar. Neyse ki artık bu tatların şekersiz, diyabetik, glutensiz olanları da var. Eğer seviyorsanız güvenilir markaların bu tatlılarını deneyebilirsiniz. Eğer evde kendiniz yapıyorsanız toz şeker yerine diğer doğal şekerleri deneyebilirsiniz. Hurma suyu, elma suyu kullanılabilir. Ya da geleneksel tarif ile yapıp porsiyonları daha minik hale getirebilirsiniz. Sütlü tatlılar daha hafif olsa da bayramda çok tercih edilmiyor. Ama seviyorsanız, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Hatta şekersiz bir dondurma hafif tatlı isteyenler için iyi bir seçenek olabilir.







