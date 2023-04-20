Bayram sonrası hafifleme önerileri ve ödem attıran tarif…

Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:33

Güncelleme: 20.04.2023 - 09:33

Bayramda kilo mu aldınız? Bayramda fazla kaçıranlar 1-3 kilo almış olabilirler. Ancak tamamı yağa dönüşmeden, yani ‘yeni gelen kiloyu’ hemen vermek daha kolay. Bayramda yediklerinize dikkat etmediğinizi düşünüyorsanız şimdi metabolizmanızın çalışmasına katkıda bulunmanız önemli. Muhtemelen aşırı şekerli ve yağlı besinler tüketip sebze ve meyveyi ihmal ettiniz. Bunun için de günlük beslenmenize eksik yediğiniz besinleri küçük öğünler şeklinde ilave edebilirsiniz. İşte sizlere hemen bayram ertesinde forma girmenizi kolaylaştıracak öneriler…

BAYRAM SONRASI TEMİZLİĞİ VE HAFİFLEME ÖNERİLERİ

Bu da bayram sonrası temizliği! Şaka bir yana, gerçekten bayram o kadar karışık ve yoğun geçiyor ki, bedenimizin içine bakacak olursak ortalık epey dağılmış olabilir. Biraz temizlik, biraz düzen iyi gelir. Sonra sırasıyla aşağıdaki 15 öneriyi yapmaya çalışın…





1- Bayramdan kalan tatlılar, hamur işleri var ise eşe dosta yollayın veya dondurucuya atın.



2- Buzdolabında mutlaka bol miktarda sebze olmasını sağlayın.



3- Salata malzemeleri, zeytinyağlı sebze yemekleri, sebze çorbaları hazırlayın. Sonraki 1 haftayı temiz geçirin.



4- Sonraki hafta içinde kaçamak yapmamaya çalışın.





5- Bayram sonrası dönemde ekmek yerine kullandığınız tahılları bir süre kullanmayın. Öğünlerde 1 dilim esmer ekmekten fazlasını yemeyin. Akşam öğünlerinde onu da kaldırabilirsiniz.



6- Sonraki birkaç gün sebzeler ve yoğurt ile geçirin. Yoğurtlu sebzeler, cacık, kefir, ayran mutlaka tüketin.



7- Günde 1 taze meyveden fazlasını yemeyin.



8- Roka, tere, maydanoz, dereotu, taze nane tüketimini arttırın.



9- Günde 2-3 litre su için, 2 fincan yeşil çay tüketin.





10- Adım sayınızı 8-10 bin arasında tutun.



11- 2-3 gün kırmızı et-tavuk vb. yemeyin. Sadece ızgara balık olabilir.



12- Mutlaka tartılın ve bir yere not alın.



13- Diyetisyen randevunuzu ertelemeyin, hemen kaldığınız yerden devam edin. Eğer yok ise mutlaka sizi takip eden, sizin vücudunuzu bilen ve sağlık durumunuza göre yorum yapabilen bir diyetisyeni hayatınıza dahil edin.



14- Uykularınız bozulduysa düzene sokun.



15- Kullandığınız vitamin, mineral, ilaçlar var ise tekrar düzenli devam edin.

BAYRAM SONRASI TOK TUTAN VE ÖDEM ATAN SALATA

Malzemeler



2 yemek kaşığı lor peyniri



2 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek



Yarım demet roka



1-2 dal taze soğan



1-2 yaprak marul



8-10 dal maydanoz



1-2 yaprak taze nane



4-5 çeri domates



Çeyrek kuru soğan



Yarım avokado



Yarım havuç



1 yemek kaşığı zeytinyağı



Sirke





Yapılışı



Bütün sebzeleri tek tek doğrayıp geniş bir salata kasesine alın. Kalan tüm malzemeleri de ilave edip, karıştırın. En son 1 yemek kaşığı zeytinyağını ve sirkeyi ekleyip, afiyetle tüketebilirsiniz.







