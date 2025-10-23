Dünyanın en ünlü yemeklerinden biri sofranızda: Beef Stroganoff tarifi

19. yüzyıl Rus aristokrasisinin sofralarından çıkıp dünyanın dört bir yanına yayılan Beef Stroganoff, bugün Fransız, Alman ve Amerikan mutfaklarında da farklı versiyonlarıyla yapılır. İnce dilimlenmiş bonfile, soğan ve mantarın tereyağında buluştuğu bu yemek, krema ile birleştiğinde benzersiz bir lezzet dengesi oluşturur. Yanında tereyağlı patates püresi, pilav veya makarnayla servis edildiğinde, tam bir restoran kalitesinde ana yemek haline gelir...

BEEF STROGANOFF TARİFİ

Malzemeler:

500 gram dana bonfile (ince şeritler halinde doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

200 gram kültür mantarı (dilimlenmiş)

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı et suyu

Yarım su bardağı krema

1 tatlı kaşığı Dijon hardalı (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

Üzeri için: Doğranmış maydanoz

Yapılışı: