Dünyanın en ünlü yemeklerinden biri sofranızda: Beef Stroganoff tarifi

19. yüzyıl Rus aristokrasisinin sofralarından çıkıp dünyanın dört bir yanına yayılan Beef Stroganoff, bugün Fransız, Alman ve Amerikan mutfaklarında da farklı versiyonlarıyla yapılır. İnce dilimlenmiş bonfile, soğan ve mantarın tereyağında buluştuğu bu yemek, krema ile birleştiğinde benzersiz bir lezzet dengesi oluşturur. Yanında tereyağlı patates püresi, pilav veya makarnayla servis edildiğinde, tam bir restoran kalitesinde ana yemek haline gelir...
BEEF STROGANOFF TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram dana bonfile (ince şeritler halinde doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 200 gram kültür mantarı (dilimlenmiş)
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı et suyu
- Yarım su bardağı krema
- 1 tatlı kaşığı Dijon hardalı (isteğe bağlı)
- Tuz, karabiber
- Üzeri için: Doğranmış maydanoz
Yapılışı:
- Eti hazırlayın: Etleri ince şeritler halinde doğrayın. Bir tavada yüksek ateşte az zeytinyağı ile 2-3 dakika mühürleyin. Suyunu bırakmadan sadece renk almasını sağlayın, ardından kenara alın.
- Soğan ve mantarı kavurun: Aynı tavaya tereyağını alın. İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından mantarları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Sarımsağı ve unu ekleyin: Ezilmiş sarımsağı ekleyip kısa süre kavurun. Ardından unu ekleyin ve karıştırarak 1 dakika kadar pişirin.
- Sosunu hazırlayın: Et suyunu yavaşça dökün, karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin. Ardından kremayı ve isteğe göre Dijon hardalını ekleyin.
- Eti ekleyin: Önceden mühürlediğiniz etleri tekrar tavaya alın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Kısık ateşte 5-6 dakika pişirerek sosun ete iyice işlemesini sağlayın.
- Son dokunuş: Kıvamı kremsi olduğunda altını kapatın. Üzerine ince doğranmış maydanoz serpiştirin.