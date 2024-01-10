Efsane bir lezzet: Ev yapımı ekmek kadayıfı tarifi

Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:51

Güncelleme: 10.01.2024 - 15:51

Her lokmasıyla nostalji ve lezzet dolu ekmek kadayıfı, Türk mutfağının unutulmaz tatlarından biridir. İnce tel tel ayrılan ekmek dilimleri, muhallebinin kreması ve ceviz içiyle buluşarak damakları şenlendirir. Şimdi, bu enfes lezzeti sofralarınıza taşımak için size ev yapımı ekmek kadayıfı tarifini sunuyoruz. Hazırsanız, mutfağınızı şenlendirecek bu tatlı yolculuğa başlayalım!

EVDE EKMEK KADAYIFI TARİFİ

Malzemeler

8-10 dilim taze ekmek (isteğe bağlı olarak kabuklarından ayrılmış)

Yarım su bardağı tereyağı veya margarin (eritilmiş)

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

İç Harcı İçin

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı irmik

1 paket vanilin şeker

Üzeri İçin

Yarım su bardağı taze süt

Nar taneleri veya dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

Yapılışı

Taze ekmek dilimlerini küçük parçalara ayırın ve bir kaba alın.

Eritilmiş tereyağını ekmek parçalarına ekleyin, güzelce karıştırarak yağın her tarafına yayılmasını sağlayın.

Ayrı bir tencerede süt, toz şeker, irmik ve vanilini karıştırarak muhallebi kıvamında bir iç harç hazırlayın.

İrmikli karışımı ocakta sürekli karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Hazırladığınız iç harcı ekmek parçalarına ekleyin ve iyice karıştırın.

Karışımı fırın kabına yayın ve üzerini düzeltin.

Yarım su bardağı sütü eşit bir şekilde üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak ekmek kadayıfını ceviz içi veya nar taneleri ile süsleyerek servis edi