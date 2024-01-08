Fransa'dan gelen lezzet: Niçoise salatası tarifi

Yayınlanma: 08.01.2024 - 16:42

Güncelleme: 08.01.2024 - 16:42

Fransa'nın Nice kentinde ortaya çıkan bir salatadır. Geleneksel olarak domates, haşlanmış yumurta, Niçoise zeytini ve hamsi veya ton balığından yapılır,zeytinyağıyla tatlandırılır veya bazı tarihi versiyonlarda salata sosu kullanılı. 20. yüzyılın başlarından beri dünya çapında popüler olmuş ve birçok şef tarafından hazırlanıp tartışılmıştır.

NİS SALATASI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı taze fasulye (haşlanmış)

4 adet orta boy patates (haşlanmış ve dilimlenmiş)

4 adet yumurta (tuzlu su içinde haşlanmış ve dilimlenmiş)

1 su bardağı kiraz domates (yarım veya bütün)

1/2 su bardağı siyah zeytin (çekirdekleri çıkartılmış)

1/2 su bardağı yeşil zeytin (çekirdekleri çıkartılmış)

1/2 su bardağı ton balığı (konserve, süzülmüş)

4 adet marullar

4 adet taze soğan (isteğe bağlı, ince doğranmış)

Tuz ve karabiber

Sos İçin:

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke (örneğin, elma sirkesi veya beyaz şarap sirkesi)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Taze fasulyeleri kaynar su içinde haşlayın. Ardından, soğuk suya batırarak renginin canlı kalmasını sağlayın.

Patatesleri kabuklarını soyup haşlayın. Haşlanmış patatesleri dilimleyin.

Yumurtaları tuzlu suda haşlayın. Haşlanan yumurtaları dilimleyin.

Ton balığını süzün.

Marulları yıkayın ve doğrayın.

Büyük bir servis tabağına marulları yerleştirin. Üzerine dilimlenmiş patatesleri, fasulyeleri, haşlanmış yumurtaları, zeytinleri, kiraz domatesleri ve ton balığını düzenli bir şekilde yerleştirin.

Sos için, zeytinyağı, sirke, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın.

Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin.

İsteğe bağlı olarak taze soğanı serpiştirin.

Salatayı servis yapmadan önce buzdolabında bir süre dinlendirin.



