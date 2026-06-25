Efsane lezzet evinizde: Çıtır patates ve etin zirvesi Çökertme Kebabı tarifi...

Dışarıda yemeye doyamadığımız, incecik çıtır patateslerin üzerinde sarımsaklı yoğurt ve lokum gibi et sotenin buluştuğu Çökertme Kebabı, evde yapıldığında sofrayı bir anda lüks bir restorana çeviriyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Kibrit Patates İçin:

4 adet orta boy patates (İncecik kibrit çöpü gibi doğranmış)

Kızartmak için bol sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Et Sote İçin:

400 gram dana kontrfile veya biftek (İnce uzun jülyen doğranmış)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, pul biber

Yarım çay bardağı sıcak su

Yoğurt Sosu İçin:

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş ezilmiş sarımsak

Yarım çay kaşığı tuz

ADIM ADIM YAPILIŞI

Kibrit çöpü inceliğinde doğradığınız patatesleri nişastasından arınması için soğuk suda 15 dakika bekletin. Ardından suyunu süzüp bir havlu kağıt yardımıyla tamamen kurulayın. (Kurulamak, patateslerin çıtır çıtır olmasının altın kuralıdır).

Kurulanan patatesleri kızgın bol yağda altın sarısı olana dek kızartın. Fazla yağını alması için havlu kağıt serili bir tabağa çıkarın ve tuzlayın.

Geniş bir tavaya sıvı yağı alıp yüksek ateşte ısıtın. Jülyen doğranmış etleri tavaya atıp sularını salıp tamamen çekene kadar (kavurarak) pişirin.

Etler suyunu çektiğinde tereyağını ve salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Baharatları ve yarım çay bardağı sıcak suyu ekleyin. Etler sosla bütünleşip yumuşayana kadar (suyunu çekene dek) 5-6 dakika daha pişirip ocaktan alın. (Kekiği en son atın ki acılaşmasın).

Bir kasede süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpın.

Geniş bir servis tabağının en altına çıtır patatesleri dağ gibi yayın. Üzerine hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu bolca gezdirin. En üste, dumanı tüten salçalı et soteyi yerleştirin. Sıcak sıcak servis yapın.