Yufka açmadan hazırlanan enfes Balkan lezzeti: Üsküp böreği tarifi

Balkan mutfağı, kendine özgü hamur işleri ve yöresel lezzetleriyle dünya mutfakları arasında özel bir yere sahiptir. Makedonya’dan sofralarımıza gelen Üsküp böreği de bu eşsiz lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. Klasik yufkalı böreklerden farklı olarak hazırlanan bu tarif, pratik hamur yapısı ve hafif iç harcıyla kısa sürede hazırlanabilen enfes bir alternatif sunuyor. İşte enfes Üsküp böreği tarifi...
ÜSKÜP BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
Börek hamuru için:
3 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
1 adet rendelenmiş kabak
1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
1,5 çay kaşığı karbonat
1 demet ince kıyılmış maydanoz
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı susam
ÜSKÜP BÖREĞİ YAPILIŞI
Geniş bir karıştırma kabına yumurtaları alın.
Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyerek güzelce çırpın.
Karışıma unu ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Rendelenmiş kabak, beyaz peynir, karbonat ve ince kıyılmış maydanozu ekleyerek tüm malzemeleri karıştırın.
Kabak suyunu bırakacağı için hamurun kıvamının boza kıvamında olması gerekir.
Gerekirse az miktarda süt veya un ekleyerek kıvamı ayarlayabilirsiniz.
Hazırladığınız karışımı yağlanmış fırın kabına dökün ve üzerini düzeltin.
Üzerine yumurta sarısını sürün ve susam serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan Üsküp böreğini birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!