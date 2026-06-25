Yufka açmadan hazırlanan enfes Balkan lezzeti: Üsküp böreği tarifi

Balkan mutfağı, kendine özgü hamur işleri ve yöresel lezzetleriyle dünya mutfakları arasında özel bir yere sahiptir. Makedonya’dan sofralarımıza gelen Üsküp böreği de bu eşsiz lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. Klasik yufkalı böreklerden farklı olarak hazırlanan bu tarif, pratik hamur yapısı ve hafif iç harcıyla kısa sürede hazırlanabilen enfes bir alternatif sunuyor. İşte enfes Üsküp böreği tarifi...