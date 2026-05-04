Lüks restoranları kıskandıran şov: Fırında lokum gibi Sebzeli Kuzu İncik tarifi...

Davet sofraları, göze hitap eden ve masanın ortasında bütün heybetiyle duran ana yemekler ister. Kuzu incik, hem sunduğu o muazzam kemikli bütün parça görüntüsüyle hem de içerdiği yüksek kaliteli proteinle tam bir ziyafet yemeğidir. Çoğu kişinin evde yapmaktan çekindiği bu restoran klasiğinin aslında en büyük sırrı "mühürleme" işlemi ve fırında geçirdiği o sabırlı saatlerdir. İşte tüm ayrıntılarıyla enfes tarif...

MALZEMELER

İncik ve Sebzeler İçin:

4 adet kuzu incik (Kişi sayısına göre artırılabilir)

10-12 adet arpacık soğan (Soyulmuş, bütün halde)

2 adet orta boy havuç (İri ve verev doğranmış)

1 baş sarımsak (Dişlere ayrılmış ama kabukları soyulmamış)

2-3 dal taze biberiye (veya taze kekik)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı (Mühürlemek için)

Efsanevi Sosu İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su (veya et suyu)

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

ADIM ADIM TARİF

Etin suyunun ve yüksek proteininin içinde kalması için mühürleme şarttır. Geniş ve altı kalın bir tavada zeytinyağını (veya tereyağını) iyice kızdırın. Yıkayıp kağıt havluyla tamamen kuruladığınız incikleri yüksek ateşte, her bir yüzü nar gibi kızarana dek (yaklaşık 2-3'er dakika) çevirerek mühürleyin. Mühürlenen etleri derin bir fırın kabına veya güvece alın.

İncikleri mühürlediğiniz ve etin lezzetinin kaldığı aynı tavaya bütün arpacık soğanları, iri doğranmış havuçları ve kabuklu sarımsak dişlerini atın. Sebzeleri 2-3 dakika hafifçe soteleyip karamelize edin ve fırın kabındaki inciklerin aralarına serpiştirin. Taze biberiye dallarını da aralara yerleştirin.

Bir kasede sıcak su, salça, tuz ve baharatları salça tamamen pürüzsüz olana dek çırpın. Hazırladığınız bu sosu fırın kabındaki etlerin ve sebzelerin üzerine gezdirin.

Etin lokum gibi olmasının sırrı kendi buharında pişmesidir. Fırın kabının üzerini önce suda ıslatıp sıktığınız bir yağlı kağıtla, onun da üzerini alüminyum folyoyla (folyo yemeğe temas etmeyecek şekilde) hava almayacak kadar sıkıca kapatın.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında tam 2 saat boyunca kapağını hiç açmadan pişirin. 2 saatin sonunda üzerindeki kağıtları alın, fırın ısısını 200 dereceye yükseltin ve etlerin üzeri o meşhur parlak kızarıklığa ulaşana dek 15-20 dakika daha üstü açık şekilde fırınlayın.

Fırından çıkan kemiğinden ayrılmaya hazır incikleri, tabağın tabanına yaydığınız tereyağlı süzme patates püresinin üzerine oturtun. Etrafını fırın kabındaki o lezzetli suyu ve karamelize sebzelerle süsleyerek sıcak sıcak servis yapın.