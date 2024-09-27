Kahvaltının kurtarıcısı: Avokado ve hellimli bruschetta tarifi

Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:05

Güncelleme: 27.09.2024 - 10:05

Avokadonun kremsi dokusu ve hellim peynirinin eşsiz tadı, çıtır ekmek dilimleriyle birleşerek mükemmel bir uyum oluşturur.

Malzemeler

1 olgun avokado

200 gram hellim peyniri

1 diş sarımsak

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 adet baget ekmeği veya dilimlenmiş ekmek

Tuz ve karabiber

Taze nane veya fesleğen yaprakları (isteğe bağlı)

Hazırlanışı

Ekmekleri Hazırlayın

Baget ekmeğini ince dilimler halinde kesin. Ekmek dilimlerini bir fırça yardımıyla zeytinyağı ile hafifçe yağlayın. 180 derece önceden ısıtılmış fırında ekmek dilimlerini yaklaşık 8-10 dakika, altın rengi olana kadar kızartın.

Avokado Karışımı Hazırlayın

Avokadoyu soyup çekirdeğini çıkarın, ardından bir çatal yardımıyla ezin. İçine limon suyu, tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın.

Hellim Peynirini Kızartın

Hellim peynirini dilimleyin ve yapışmaz bir tavada her iki tarafını da kızarana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) pişirin.

Bruschettaları Birleştirin

Kızarttığınız ekmek dilimlerinin üzerine önce avokado karışımını sürün. Ardından kızarmış hellim dilimlerini yerleştirin.

Son Dokunuş

Bruschettaları taze nane veya fesleğen yaprakları ile süsleyin. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve dilerseniz ekstra karabiber ekleyin.