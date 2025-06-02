Ege mutfağının bilinmeyen lezzeti: Şevketi bostan tarifi

İzmir başta olmak üzere Ege’nin pek çok köyünde doğadan toplanan “şevketi bostan” otu, hem halk hekimliğinde hem de mutfaklarda yüzyıllardır kullanılıyor. Karaciğeri güçlendirdiği, mideyi rahatlattığı bilinen bu dikenli ot, doğru temizlendiğinde lezzetli ve aromatik bir yemek haline geliyor. İşte yöresel usulle hazırlanmış kuşbaşı etli şevketi bostan tarifi...
ŞEVKETİ BOSTAN TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram kuzu kuşbaşı
- 750 gram şevketi bostan (ayıklanmış ve haşlanmış)
- 1 adet orta boy kuru soğan (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı un
- Yarım limonun suyu
- Tuz
- Sıcak su
Yapılışı:
- Etleri kavurun: Geniş bir tencerede kuzu etlerini kendi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından zeytinyağını ekleyin ve birkaç dakika daha soteleyin.
- Soğanı ekleyin: Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.
- Un ve limon: Üzerine unu serpiştirip birkaç kez çevirin. Limon suyunu ilave edin.
- Şevketi Bostan'ı ekleyin: Önceden ayıklanıp haşlanmış şevketi bostanları tencereye alın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
- Pişirin: Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Tuzunu sonradan ekleyin.