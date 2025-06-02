Ege mutfağının bilinmeyen lezzeti: Şevketi bostan tarifi

İzmir başta olmak üzere Ege’nin pek çok köyünde doğadan toplanan “şevketi bostan” otu, hem halk hekimliğinde hem de mutfaklarda yüzyıllardır kullanılıyor. Karaciğeri güçlendirdiği, mideyi rahatlattığı bilinen bu dikenli ot, doğru temizlendiğinde lezzetli ve aromatik bir yemek haline geliyor. İşte yöresel usulle hazırlanmış kuşbaşı etli şevketi bostan tarifi...

ŞEVKETİ BOSTAN TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kuzu kuşbaşı

750 gram şevketi bostan (ayıklanmış ve haşlanmış)

1 adet orta boy kuru soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu

Tuz

Sıcak su

Yapılışı: