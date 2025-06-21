Ege'nin az bilinen lezzeti: Şevketi Bostan tarifi

Ege mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Şevketi Bostan, hem hafifliği hem de şifalı yapısıyla öne çıkıyor. Genellikle bahar aylarında toplanan bu yabani ot, kuzu etiyle birleştiğinde adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor.
ŞEVKETİ BOSTAN TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram kuzu kuşbaşı
- 1 kilogram şevketi bostan (ayıklanmış ve doğranmış)
- 1 adet büyük kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı un
- Yarım limonun suyu
- 2 su bardağı sıcak su
- Tuz
Yapılışı:
- Önce kuzu etini tencerede zeytinyağı ile birlikte kavurun.
- Etler suyunu salıp çekince ince doğranmış soğanı ekleyin ve birlikte soteleyin.
- Şevketi bostanı ilave edin ve 5-6 dakika kavurmaya devam edin.
- Ayrı bir kasede unu, limon suyunu ve sıcak suyu karıştırarak tencereye ekleyin.
- Tuzunu ayarlayıp tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin.
- Yemeğiniz yumuşacık olup suyunu çekince servise hazır.