Ege'nin az bilinen lezzeti: Şevketi Bostan tarifi

Ege mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Şevketi Bostan, hem hafifliği hem de şifalı yapısıyla öne çıkıyor. Genellikle bahar aylarında toplanan bu yabani ot, kuzu etiyle birleştiğinde adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor.

ŞEVKETİ BOSTAN TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kuzu kuşbaşı

1 kilogram şevketi bostan (ayıklanmış ve doğranmış)

1 adet büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Yapılışı: