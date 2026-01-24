Ege sofralarının az bilinen lezzeti: Pıt pıt çorbası

Türk mutfağında çorba, yalnızca bir başlangıç değil; kimi zaman başlı başına bir ana yemek. Ege’de sıkça yapılan pıt pıt çorbası da tam olarak bu geleneğin güçlü örneklerinden biri. Adını, küçük köftelerin tencereye atılırken çıkardığı sesten aldığı söylenen bu tarif; nohut, salçalı sos ve limonlu terbiyenin dengesiyle hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Evde kolayca hazırlanabilen pıt pıt çorbası, özellikle kalabalık sofralarda “herkesin sevdiği” o klasik tatlardan biri olarak öne çıkıyor.

PIT PIT ÇORBASI

Malzemeler

Köftesi için:

250 g kıyma

3 yemek kaşığı ince bulgur

1 yemek kaşığı irmik (isteğe bağlı)

1 adet küçük soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş, isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı un (köfteleri toparlamak için)

Çorbası için:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

6 su bardağı sıcak su (isteğe göre et suyu)

1 çay kaşığı tuz

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı kuru nane

İsteğe göre pul biber

Yapılış