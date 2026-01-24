Ege sofralarının az bilinen lezzeti: Pıt pıt çorbası

Türk mutfağında çorba, yalnızca bir başlangıç değil; kimi zaman başlı başına bir ana yemek. Ege’de sıkça yapılan pıt pıt çorbası da tam olarak bu geleneğin güçlü örneklerinden biri. Adını, küçük köftelerin tencereye atılırken çıkardığı sesten aldığı söylenen bu tarif; nohut, salçalı sos ve limonlu terbiyenin dengesiyle hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Evde kolayca hazırlanabilen pıt pıt çorbası, özellikle kalabalık sofralarda “herkesin sevdiği” o klasik tatlardan biri olarak öne çıkıyor.
PIT PIT ÇORBASI
Malzemeler
Köftesi için:
- 250 g kıyma
- 3 yemek kaşığı ince bulgur
- 1 yemek kaşığı irmik (isteğe bağlı)
- 1 adet küçük soğan (rendelenmiş)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş, isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı un (köfteleri toparlamak için)
Çorbası için:
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- 6 su bardağı sıcak su (isteğe göre et suyu)
- 1 çay kaşığı tuz
- Terbiyesi için:
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
- Yarım limonun suyu
Üzeri için:
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- İsteğe göre pul biber
Yapılış
- Köfte harcını hazırlayın: Kıymayı, ince bulguru, rendelenmiş soğanı, baharatları ve unu yoğurun.
- Köfteleri yuvarlayın: Harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp minik köfteler yapın.
- Salçayı kavurun: Tencereye tereyağı/zeytinyağı alın, salçayı 1-2 dakika kavurun.
- Suyu ekleyin: Sıcak suyu (veya et suyunu) tencereye ekleyin, kaynamaya bırakın.
- Nohutu ekleyin: Haşlanmış nohutu tencereye ilave edin.
- Köfteleri pişirin: Kaynayan çorbaya köfteleri yavaşça ekleyin. Orta ateşte 10-15 dakika pişirin.
- Terbiyeyi hazırlayın: Yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Ilıştırma yapın: Kaynayan çorbadan 1-2 kepçe alıp terbiyeye yavaşça ekleyin, karıştırarak ılıştırın.
- Terbiyeyi tencereye ekleyin: Terbiyeyi ince bir şekilde tencereye dökün, sürekli karıştırın.
- Son dokunuş: 5 dakika daha kısık ateşte pişirin. Tuzunu kontrol edin.
- Servis edin: Üzerine kuru nane ve pul biber serpip sıcak servis yapın.