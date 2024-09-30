Ekim ayında hangi meyve ve sebzeler tüketmeli?
Ekim ayı, sonbaharın tam anlamıyla hissedildiği ve doğanın bereketini sofralarımıza taşıdığı bir dönemdir. Bu ay, hem sebze hem de meyve bakımından zengin çeşitlilik sunarak sağlıklı ve mevsiminde beslenmemize olanak sağlar. İşte Ekim ayında taze olarak bulabileceğiniz bazı meyve ve sebzeler...
Ekim ayında bu besinlerle vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılayarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. İşte Ekim ayında taze olarak bulabileceğiniz bazı meyve ve sebzeler...
Ekim Ayı Sebzeleri
Brokoli: Vitamin ve mineral deposu olan brokoli, sonbaharın vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Çorbalar, salatalar ve garnitür olarak sofraları süsler.
Karnabahar: Antioksidan bakımından zengin olan karnabahar, hafif ve besleyici bir seçenek olarak hem haşlama hem de fırında pişirme yöntemleriyle tüketilebilir.
Pırasa: Pırasa, Ekim ayında tazeliğiyle dikkat çeker. Zeytinyağlı yemeklerin ve çorbaların baş tacıdır.
Ispanak: Besleyici değeri oldukça yüksek olan ıspanak, bu ayda bolca bulunur ve birçok farklı yemekte kullanılabilir.
Kabak: Sonbaharda bol bulunan kabak, özellikle dolma ve mücver tariflerinde sıkça tercih edilir.
Kereviz: Kereviz, hem sapı hem de köküyle yemeklerde kullanılan bir sebzedir ve Ekim ayında en taze halini bulur.
Turp: Salatalarda ferahlık katan turp, bu ayda tazeliğiyle öne çıkar.
Ekim Ayı Meyveleri
Nar: Antioksidan zengini nar, Ekim ayında en olgun ve tatlı haliyle sofralarımıza gelir. Hem tek başına hem de salatalarda kullanılır.
Ayva: Sonbaharın simgelerinden biri olan ayva, reçel, tatlı veya komposto olarak değerlendirilir.
Elma: Çeşit çeşit elma, bu ayda taptaze ve çıtır çıtır olur. Elma, meyve olarak tüketilebileceği gibi tatlılarda da sıklıkla kullanılır.
Armut: Ekim ayında armutlar tatlılıklarını doruğa ulaştırır ve keyifle tüketilebilir.
Üzüm: Ekim ayının sonlarına kadar taze olarak bulabileceğiniz üzümler, enerji verici ve lezzetli bir meyvedir.
Kızılcık: Kızılcık, ekim ayında olgunlaşır ve hoşaf veya reçel olarak tüketilebilir.
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