Ekonomik ve lezzetl: Etsiz kapuska tarifi

Yayınlanma: 30.09.2024 - 20:00

Güncelleme: 30.09.2024 - 20:00

Türk mutfağının sevilen kış yemeklerinden biri olan kapuska, genellikle etli olarak bilinse de etsiz haliyle de oldukça lezzetli ve doyurucu bir alternatif sunuyor. Özellikle sebze ağırlıklı beslenmeyi tercih edenler ya da daha hafif yemekler arayanlar için etsiz kapuska, lahana ve baharatların uyumuyla damakları şenlendiriyor. Hem bütçe dostu hem de kolay hazırlanabilir olmasıyla kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan bu tarif, sofralarınıza hem sağlık hem de lezzet katacak.

ETSİZ KAPUSKA TARİFİ

Malzemeler

1 kg doğranmış lahana

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

3 su bardağı kaynar su

Yapılış