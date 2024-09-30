Ekonomik ve lezzetl: Etsiz kapuska tarifi

Etsiz kapuska, hafif ve lezzetli bir kış yemeği arayanlar için ideal bir seçenek. Kolayca hazırlanabilen bu geleneksel tarif, bütçe dostu ve besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ekonomik ve lezzetl: Etsiz kapuska tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 20:00

Türk mutfağının sevilen kış yemeklerinden biri olan kapuska, genellikle etli olarak bilinse de etsiz haliyle de oldukça lezzetli ve doyurucu bir alternatif sunuyor. Özellikle sebze ağırlıklı beslenmeyi tercih edenler ya da daha hafif yemekler arayanlar için etsiz kapuska, lahana ve baharatların uyumuyla damakları şenlendiriyor. Hem bütçe dostu hem de kolay hazırlanabilir olmasıyla kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan bu tarif, sofralarınıza hem sağlık hem de lezzet katacak.

ETSİZ KAPUSKA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kg doğranmış lahana
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 3 su bardağı kaynar su

Yapılış

  1. Tencereye tereyağını koyalım. Üzerine az sıvı yağ ekleyelim.
  2. Üzerine sıra ile soğan, domates salçası ilave edelim ve kavuralım.
  3. Ardından doğranmış lahana ilave edelim ve karıştıralım.
  4. Tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişirelim.
  5. 15 dakika kendi suyuyla pişirdikten sonra, 3 su bardağı kaynar su, tuz, pul biber, karabiber katalım ve bulgur veya pirinç ekleyelim.
  6. Tencere kaynamaya başladıktan sonra, kapağını kapatalım.
  7. Kısık ateşte, 20 dk daha pişirelim.
  8. Yemeğimiz servise hazır.

Etiketler: #tarif #yemek #Türk mutfağı

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