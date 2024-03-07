Ekonomik ve pratik: Ev yapımı pizza tarifi

Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:35

Güncelleme: 07.03.2024 - 17:35

Pizza, herkesin sevdiği ve keyifle yediği bir yiyecek. Ancak dışarıda yemek oldukça maliyetli olabilir. Neyse ki, evde kendi pizzanızı yapmak hem ekonomik hem de çok eğlenceli olabilir. Üstelik, ev yapımı pizza tarifleri oldukça esnektir, böylece malzemelerinizi ve lezzetleri istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu tarifte, ekonomik ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ev yapımı pizza tarifini paylaşacağız.

EV YAPIMI PİZZA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru İçin:

5 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 çay kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu İçin:

2 su bardağı domates sos

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı fesleğen

Üzeri İçin:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı rendelenmiş mozarella peyniri (arzuya göre)

120 gram sucuk

4 yemek kaşığı konserve mısır

100 gram zeytin (dilimlenmiş, yeşil veya siyah)

1-2 adet biber

1 diş sarımsak

Yapılış