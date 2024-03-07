Ekonomik ve pratik: Ev yapımı pizza tarifi
Bu tarif, evde kolayca hazırlayabileceğiniz, hem ekonomik hem de pratik bir pizza tarifini adım adım sunuyor. Sevdiklerinizle keyifli bir pizza gecesi için gereken her şeyi bu tarifte bulabilirsiniz!
Pizza, herkesin sevdiği ve keyifle yediği bir yiyecek. Ancak dışarıda yemek oldukça maliyetli olabilir. Neyse ki, evde kendi pizzanızı yapmak hem ekonomik hem de çok eğlenceli olabilir. Üstelik, ev yapımı pizza tarifleri oldukça esnektir, böylece malzemelerinizi ve lezzetleri istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu tarifte, ekonomik ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ev yapımı pizza tarifini paylaşacağız.
EV YAPIMI PİZZA TARİFİ
Malzemeler
Hamuru İçin:
- 5 su bardağı un
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1 paket kuru maya
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
Sosu İçin:
- 2 su bardağı domates sos
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı fesleğen
Üzeri İçin:
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 çay bardağı rendelenmiş mozarella peyniri (arzuya göre)
- 120 gram sucuk
- 4 yemek kaşığı konserve mısır
- 100 gram zeytin (dilimlenmiş, yeşil veya siyah)
- 1-2 adet biber
- 1 diş sarımsak
Yapılış
- Bir kabın içerisine 1 paket kuru mayayı dökün. Üzerine 1,5 su bardağı ılık su ve 1 çay kaşığı şekeri ekleyerek güzelce karıştırın.
- Daha sonra mayalı karışıma 4 yemek kaşığı zeytinyağını ve 1/2 çay kaşığı tuzu ekleyip tahta kaşıkla karıştırın.
- 5 su bardağı unu azar azar ekleyin.
- Hamur kıvama gelince elinizle yoğurmaya başlayın ve ele yapışmayan, yumuşak bir hamur haline gelene kadar yoğurmaya devam edin.
- Hamur istediğiniz yumuşaklığa ulaşınca, kabın üzerini bir streç film ile kaplayıp en az 30 dakika hamurunuzu dinlendirin.
- Dinlenen hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp, katlayarak havasını çıkarın. Hamuru toparlayıp, 2 ya da 3 parçaya ayırın. İnce hamurlu ve orta boy pizza yapmak istiyorsanız hamurunuzu 3’e bölün. Daha büyük ve kalın hamurlu 2 pizza yapmak istiyorsanız, ikiye bölebilirsiniz.
- Kestiğiniz parçayı beze haline getirip un serptiğiniz tezgahın üzerinde merdane yardımıyla açın.
- Dilediğiniz inceliğe ulaştığınızda pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin üzerine alın. Bir çatal yardımıyla pizza hamurunun üzerinde delikler açın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.
- Pizza sosunu, 2 su bardağı domates sosuna, 1 çay kaşığı fesleğen, 1 çay kaşığı kekik, sarımsak ve zeytinyağı ekleyerek hazırlayabilirsiniz.
- 10 dakika sonra hafif pişen hamuru fırından çıkarıp, hazırladığınız domates sosundan üzerine sürün.
- Pizza sosunun üzerine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar ve 1 çay bardağı mozarella peyniri yerleştirdikten sonra üzerine dileğiniz malzemeleri ekleyin. Burada serbest olabilirsiniz. Malzemeleri yerleştirdikten sonra en üste tekrar rendelenmiş kaşar ekleyin.
- Tekrar fırına koyun ve 20 dakika daha pişirin. Peynirler güzelce eriyip tüm malzemeler piştiğinde pizzanızı fırından çıkarabilirsiniz.
- Pizza kesiciyle dilimleyip tüketebilirsiniz.
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