Bir Çanakkale klasiği: İşte yapımı kolay çıtır çıtır Saros böreği tarifi...

Çanakkale, hem geçmişte çok göç alan bir bölge olduğundan hem de Trakya ve Ege'nin kesişim noktasında kaldığından dolayı, birbiriden lezzetleri bir çok yemeğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu lezzetlerden biri de Saros böreğidir. Püf noktası sarıldıktan sonra bir gece buzdolabında saklanması olan Saroz böreğini özellikle çayın yanında çok seveceksiniz. Peki bir Çanakkale klasiği olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte yapımı kolay çıtır çıtır Saros böreği tarifi...