Bir Çanakkale klasiği: İşte yapımı kolay çıtır çıtır Saros böreği tarifi...

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2024 Perşembe, 13:10
Bir Çanakkale klasiği: İşte yapımı kolay çıtır çıtır Saros böreği tarifi...

Marmara Bölgesi’nde de tıpkı diğer bölgelerimizdeki yöresel yemek çeşitliliği oldukça fazladır. Çanakkale de bu bölgenin binbir çeşit  lezzetini içinde barındıran şehridir. Hepm yapımı basit hem de farklı lezzetiyle Saros böreğini sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

Bir Çanakkale klasiği: İşte yapımı kolay çıtır çıtır Saros böreği tarifi...

Çanakkale, hem geçmişte çok göç alan bir bölge olduğundan hem de Trakya ve Ege'nin kesişim noktasında kaldığından dolayı, birbiriden lezzetleri bir çok yemeğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu lezzetlerden biri de Saros böreğidir. Püf noktası sarıldıktan sonra bir gece buzdolabında saklanması olan Saroz böreğini özellikle çayın yanında çok seveceksiniz. Peki bir Çanakkale klasiği olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte yapımı kolay çıtır çıtır Saros böreği tarifi...

Bir Çanakkale klasiği: İşte yapımı kolay çıtır çıtır Saros böreği tarifi...

SAROS BÖREĞİ TARİFİ 

Malzemeler:

3 adet hazır yufka

Sosu için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı

su

İç harcı için:

2 adet orta boy kabak

1 adet yumurta

1 su bardağı lor peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber

Bir Çanakkale klasiği: İşte yapımı kolay çıtır çıtır Saros böreği tarifi...

SAROS BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI

Kabakları rendeleyin ve süzgece alıp suyunu süzün. 

Yumurta, lor peyniri ve baharatları ekleyip iç harcı hazırlayın.

Yufkaları tek tek geniş bir zemine yayın ve dörde kesin.

Sosu için su ve sıvı yağı karıştırın.

Yufkanın üzerine fırçayla sostan sürün. 

İç harcını ilave edip rulo şeklinde sarın.

Bir kenarı sabitleyip diğer kenarı çevresinde sararak gül şeklini verin.

Hazır olan börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip üzerine sosundan sürün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Hemen pişirmeyecekseniz kapaklı bir kabın içine dizip bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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