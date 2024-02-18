Ağızda lokum gibi dağılan eşsiz bir lezzet: Kilis'in yöresel yemeği Oruk kebabı tarifi...
Kilis Oruk kebabı aranan leziz tariflerden biri olup, sevdiklerinize hazırlayacağınız şahane sofralarınızda yer alabilir. Peki ağızda lokum gibi dağılan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Kilis'in yöresel yemeği Oruk kebabı tarifi...
Anadolu'nun gizemli tatlarından esinlenerek, damaklarınıza özel bir armağan sunan Kilis'in Oruk kebabı, eşsiz baharatların dansıyla enfes bir lezzete dönüşür. Lezzetli ve doyurucu bir Kilis yemeği olan Oruk, Kilis’te kasaplar tarafından da hazırlanıp günümüzde evlere ve işyerlerine servis edilen bir yemek haline dönüşmüştür. Peki ağızda lokum gibi dağılan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Kilis'in yöresel yemeği Oruk kebabı tarifi...
ORUK KEBABI TARİFİ
Malzemeler:
700 gram orta yağlı kıyma
1/2 su bardağı ince bulgur
1 adet kuru soğan
5-6 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı nane
2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
Yapılışı:
İlk olarak köftelik bulgur sıcak suyla yıkanır, güzelce süzülür. Soğan, biber ve sarımsaklar robot ile doğranır.
Kıymanın üzerine yıkayıp süzdüğümüz simit, çekilmiş sarımsak, biber, soğan ve baharatlar ilave edilerek iyice yoğrulur.
Buzdolabında yaklaşık bir-iki saat bekletilir.
Yeterince bekletilen harcımız dolaptan çıkarılır, tekrar kısa süreli yoğrulur.
Bir kase suya el batırılarak uzun uzun şekil verilir. Vermiş olduğunuz şekiller zevkinize göredir. Tepsi zeytinyağı ile yağlanarak 170 derecede 35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirilir.
Soğutmadan servis edilir.
Afiyet olsun!
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