Tok kalmanın sırrı bu çorbada saklı: Sivas'ın meşhur Peskütan çorbası tarifi...

Yayınlanma: 18.02.2024 - 17:45

Güncelleme: 18.02.2024 - 17:45

Sivas iline özgü birçok meşhur yemek, içecek, hamur işi ve tatlılar vardır. Sivas’ın yöresel lezzetlerinden olan Peskütan çorbası halk arasında şifa deposu olarak biliniyor. Saymakla bitmeyen birçok özelliği olan Peskütan çorbası uzun süre tok tuttuğu için de çok tercih ediliyor. Yazın soğuk içilerek ferahlatan çorba kışın ise içleri ısıtıyor. Hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren Peskütan çorbası lezzetiyle damak çatlatıyor. Peki meşhur Peskütan çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

PESKÜTAN ÇORBASI TARİFİ:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı un

Yarım kilo peskütan

1 yumurta sarısı

1 su bardağı yarma

1.5 litre su

1 su bardağı yeşil mercimek

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı kuru nane

Yapılışı:

Öncelikle yarma ve yeşil mercimeği bir gece önceden ıslatın.

Yumuşayan mercimek ve yarmaları tencerede haşlayın.

Başka bir tencereye un, yumurta sarısı ve az miktarda su koyarak çırpın.

Ardından peskütanı ve bir buçuk litre suyu ilave edin. Çırpma işlemine devam edin.

Daha sonra tencereyi ocağa alın. Sürekli karıştırarak çorbanın ısınmasını bekleyin.

Çorba ısınmaya başladığında haşlanmış mercimek ve yarmayı içerisine ilave edin ve karıştırın.

Naneli sos için;

Kuru soğanı yemeklik doğrayın.

Sos tavasına tereyağını alın ve eritin. Yağ eridiğinde soğanı ekleyerek kavurun.

Soğanlar yumuşadığında kuru naneyi ilave edin ve yanmaması için sürekli karıştırın.

Hazırladığınız sosu, çorbanın üzerine yavaş yavaş ilave edin.

Çorba piştiğinde birkaç kez karıştırın ve servis tabaklarına koyun.

Afiyet olsun!