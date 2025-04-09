Pastaneden alınmış gibi: Yumuşacık hamuruyla zeytinli açma tarifi

Fırından çıktığında dışı hafif çıtır, içi pamuk gibi yumuşak bu zeytinli açmalar hem göze hem damağa hitap ediyor. Peki, pastaneden alınmış gibi olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, hamuruyla zeytinli açma tarifi..

Pastaneden alınmış gibi: Yumuşacık hamuruyla zeytinli açma tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 17:39

Yumuşacık dokusuyla, içindeki zeytinle her lokmada lezzet patlaması yaşatan bu zeytinli açma tarifi, sizi ve sevdiklerinizi mest edecek. Üstelik dışarıdan almak yerine evde kendi ellerinizle hazırlayacağınız bu tarif, hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı. Sabah kahvaltılarına, beş çayına ya da çocukların beslenme çantasına koymak için harika bir seçenek olacak. Peki, pastaneden alınmış gibi olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, hamuruyla zeytinli açma tarifi...

ZEYTİNLİ AÇMA TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üstüne)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

4-4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 su bardağı doğranmış siyah zeytin

Üzeri için:

susam ya da çörek otu

ZEYTİNLİ AÇMA YAPILIŞI

Ilık süt, su, sıvı yağ, yumurta akı, şeker ve mayayı yoğurma kabında karıştırın.

Karışıma azar azar un ve tuzu ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp, 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alıp elinizle açın, içine doğranmış zeytin koyup rulo şeklinde sarın ve burgu yaparak açma şekli verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizip 15-20 dakika daha tepsi mayası yapın.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp isteğe göre susam ya da çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!


Etiketler: #Zeytinli açma tarifi #pratik tarifler #Çay Saati

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