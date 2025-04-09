Türk mutfağının nostalji lezzeti: Sulu köfte tarifi

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:47

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:47

Türk mutfağında anne eli değmiş gibi hissettiren yemeklerin başında gelen sulu köfte, sofralarda hem ana yemek hem de çocukların favorisi olarak kendine yer bulur. İçerisindeki sebzeler, salça sosu ve nohutla zenginleştirilen bu tarif; kış günlerinde şifa, yaz günlerinde ise hafif bir öğün alternatifi sunar.

SULU KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

Köftesi için:

300 gram kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

1 adet yumurta

1 adet küçük boy rendelenmiş soğan

1 yemek kaşığı un

Tuz, karabiber, kimyon

Yemeğin suyu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

5-6 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, isteğe bağlı pul biber

YAPILIŞI