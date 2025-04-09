Türk mutfağının nostalji lezzeti: Sulu köfte tarifi

Sebzeli, salçalı ve mis gibi köfteleriyle hem doyurucu hem de besleyici olan bu yemek, özellikle soğuk günlerde içinizi ısıtacak.

Türk mutfağının nostalji lezzeti: Sulu köfte tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:47

Türk mutfağında anne eli değmiş gibi hissettiren yemeklerin başında gelen sulu köfte, sofralarda hem ana yemek hem de çocukların favorisi olarak kendine yer bulur. İçerisindeki sebzeler, salça sosu ve nohutla zenginleştirilen bu tarif; kış günlerinde şifa, yaz günlerinde ise hafif bir öğün alternatifi sunar.

SULU KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

Köftesi için:

  • 300 gram kıyma
  • 1 çay bardağı ince bulgur
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet küçük boy rendelenmiş soğan
  • 1 yemek kaşığı un
  • Tuz, karabiber, kimyon

Yemeğin suyu için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış)
  • 1 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)
  • 1 çay bardağı haşlanmış nohut
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5-6 su bardağı sıcak su
  • Tuz, karabiber, isteğe bağlı pul biber

YAPILIŞI

  1. Köfteyi yoğurun: Derin bir kapta kıyma, bulgur, rendelenmiş soğan, yumurta, un ve baharatları bir araya getirin. Tüm malzemeleri yoğurarak yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvam elde edin.
  2. Köfteleri şekillendirin: Hazırladığınız harçtan minik misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Dilerseniz una bulayarak yapışmamalarını sağlayabilirsiniz.
  3. Sebzeleri hazırlayın: Patates ve havucu küçük küpler halinde doğrayın. Nohutları önceden haşlayarak hazırlayın.
  4. Sosunu hazırlayın: Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın. Salçayı ekleyip birkaç dakika kavurun. Ardından sebzeleri ekleyin ve birkaç dakika daha soteleyin.
  5. Suyunu ekleyin: Sıcak suyu yavaşça tencereye dökün. Tuz ve baharatlarını ilave edin. Su kaynamaya başlayınca köfteleri ekleyin.
  6. Pişirme: nOrta ateşte sebzeler ve köfteler yumuşayana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. En son haşlanmış nohutu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.
  7. Servis: Sulu köfteyi sıcak olarak, yanında pirinç pilavı veya taze ekmekle birlikte servis edebilirsiniz.

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